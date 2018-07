Due ricerche su giovani e aspettative | reciproche | dal mondo del lavoro

Ancora senza esito le ricerche dei Due ragazzi annegati nel Po a Coltaro : Due ragazzi sono annegati nel Po, località Coltaro, Sissa Trecasali. Si tratta di due 17enni, Zakaria Sabbar e Moretall Seck. I ragazzi, nel tardo pomeriggio, erano andati in riva al fiume con un ...

Disperso nel Forlivese : in corso le ricerche con Due elicotteri : In corso le ricerche di un Disperso nei pressi di Monte Paolo di Dovadola (Forlì-Cesena): si tratta di una persona con problemi psichici di cui non si ha notizia da oltre 24 ore. Due elicotteri dell’Esercito, un NH90 e un AH90 del 7° reggimento aviazione “Vega” sono decollati ieri sera dall’aeroporto “Vassura” di Rimini per scandagliare la zona. L'articolo Disperso nel Forlivese: in corso le ricerche con due ...

Melzo - 21enne scomparsa : fidanzato si è impiccato/ Ultime notizie Milano : Due ipotesi - ripartono le ricerche : Melzo, 21enne scomparsa: fidanzato trovato impiccato, si teme caso di omicidio-suicidio. Sono scattate le ricerche della giovane dopo il ritrovamento shock.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 09:17:00 GMT)

VENETO Sono venete le Due scienziate premiate negli Usa per le loro ricerche contro il cancro : Due scienziate venete saranno tra i settanta giovani oncologi provenienti da tutto il mondo che riceveranno il Merit Award per le loro ricerche. Le ricercatrici rispondono al nome di Francesca Battaglin , 33 anni, , dell'Istituto Oncologico VENETO di Padova, e di Luisa Carbognin , 34 ...

Sono venete le Due scienziate premiate negli Usa per le loro ricerche contro il cancro : Due scienziate venete saranno tra i settanta giovani oncologi provenienti da tutto il mondo che riceveranno il Merit Award per le loro ricerche. Le ricercatrici rispondono al nome di Francesca Battaglin (33 anni), dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova, e di Luisa Carbognin (34 anni) dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.La Battaglin ha portato avanti uno studio sulle variazioni genetiche nel tumore al colon. I risultati ...

Latitante napoletano arrestato a Milano dopo Due anni di ricerche : Milano, 12 maggio 2018 - Da Pomigliano d'Arco a Milano, in una latitanza durata due anni dopo una fuga seguita a un arresto. Un 42enne già noto alle forze dell'ordine era ricercato dal giugno 2016 ...

Catanzaro choc. Due ragazzi dispersi in mare : ricerche senza esito : Si teme il peggio per due ragazzi originari del Gambia. I due risultano dispersi dal pomeriggio di venerdì nelle acque

Pressing della Farnesina sul Portogallo : riprendete le ricerche dei Due velisti : Sono dispersi da 3 giorni nell'Oceano Atlantico, tra le Azzorre e Gibilterra. Nella stessa area in queste ore incrocia la Fregata della Marina italiana che aiuterà nella ricerca -

Giacomo Puccini - scoperte 40 composizioni inedite dopo Due anni di ricerche : Giacomo Puccini, l’ultimo grande eroe della mirabile tradizione melodrammatica italiana, non finisce di stupirci: c’è l’annuncio ufficiale della scoperta di 40 composizioni inedite prima d’ora mai attribuite al celeberrimo compositore toscano. Annunciata dalla Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, la scoperta si deve a due studiosi, Virgilio Bernardoni, presidente dell’Edizione Nazionale delle Opere di Giacomo Puccini, e ...