Due persone travolte e uccise da treno a San Giuliano Milanese

Tragedia sui binari : Due persone travolte e uccise dal treno Milano-Mantova : E' successo a poche decine di metri dalla stazione di San Giuliano Milanese. Bloccata la circolazione locale

Maltempo Abruzzo - albero cade su un’auto : Due persone in ospedale : Maltempo in Abruzzo, con disagi in tutta l’area metropolitana Chieti-Pescara, sulla costa e fino alle zone interne, a causa dei violenti acquazzoni che dal primo pomeriggio si stanno abbattendo sulla regione. Situazione particolarmente critica a Sambuceto, frazione di San Giovanni Teatino (Chieti): un albero è finito su un’automobile e le due persone che erano nel veicolo, soccorse dal 118, sono state trasportate in ospedale. Le loro ...

Scoperta rete di pedofili : arrestate Due persone e denunciate altre 12 - materiale scambiato su Facebook : arrestate due persone e denunciate in stato di libertà altre 12 per diffusione e detenzione di materiale pedopornografico, e in alcuni casi per la produzione e lo sfruttamento dei minori. Tra la rete di pedofili Scoperta dalla polizia postale di Firenze un aspirante diacono, pensionati, disoccupati, uno studente, un dipendente Asl e un detenuto in carcere per reati della stessa natura. L’attività investigativa è stata coordinata dal ...

Due persone avvelenate dal gas nervino : "Stessa sostanza del caso Skripal" : Un nuovo avvelenamento "sospetto" con gas nervino scuote l'Inghilterra. Quattro mesi dopo l'avvelenamento dell'ex spia russa Sergei Skripal e di sua figlia Yulia a Salisbury...

Dengue - casi a Firenze e Cesena : Due persone ricoverate/ Ultime notizie : scattano le disinfestazioni : Dengue, casi a Firenze e Cesena: due persone ricoverate, scattano le disinfestazioni. Le Ultime notizie: entrambi i pazienti erano tornati da una vacanza in un paese tropicale(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 19:22:00 GMT)

Sequestrato opificio nel pescarese - denunciate Due persone per scarichi abusivi : Pescara - Irregolarità di carattere ambientale hanno portato su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, al sequestro preventivo di un opificio di Città Sant'Angelo (Pescara), destinato alla produzione di fertilizzanti e concimi per l'agricoltura biologica. In seguito al provvedimento, eseguito dagli della Guardia Costiera di Pescara, dopo indagini condotte sui fiumi Saline e Fino, ...

Nuova Zelanda - tremendo frontale tra Due auto : muoiono sei persone - tra queste una neonata : A causare l'incidente probabilmente una serie di fattori come l'alta velocità e la presenza di ghiaccio sulla strada. La polizia: "Siamo sconvolti, non avevamo mai visto nulla del genere".Continua a leggere

Droga - violenza privata e reati tributari : condannate Due persone : BRINDISI - Uno è stato condannato per violenza privata e reati in materia di Droga, l'altro per reati tributari. La giustizia presenta il conto a due persone residenti in provincia di Brindisi. Il ...