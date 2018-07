Due ore di Eminem : a Milano il sacro rito del rap - Musica - Spettacoli : Milano - Chiamiamolo Eminenz, il vescovo del rap che officia il sacro rito dell'hip hop ai fedeli in adorazione. La prima volta di Eminem in Italia, anzi, il primo concerto: era passato da un Sanremo, ...

Thailandia - fallito il tentativo di creare un varco. Un soccoritore «Li portiamo fuori i ragazzi a Due a Due» : Le dichiarazioni di un subacqueo belga che opera sul posto. Gli speleologi, dopo aver individuato un varco sopra il tunnel, hanno dovuto rinunciare ai tentativi di trivellare un cunicolo di 200 metri per liberare i ragazzi

Thailandia - un soccorritore : «Pericolo piogge - da oggi portiamo fuori i ragazzi a Due a Due» : Le dichiarazioni di un subacqueo belga che opera sul posto. Gli speleologi avrebbero individuato un varco sopra al tunnel dove sono intrappolati gli 11 giovani con il loro allenatore.

Si ricovera per un intervento al naso - Valentina muore a 33 anni : lascia bimbo di Due anni : Valentina Carella è morta appena poche ore dopo il ricovero nel reparto di Otorinolangoiatria del Policlinico di Messina dove era giunta per un intervento chirurgico al setto nasale. La sua scomparsa ha lasciato nella disperazione i familiari che ora chiedono venga accertato quanto sia effettivamente accaduto e l’esatta dinamica dei fatti che hanno portato alla morte di Valentina.Continua a leggere

Incidente tra un’auto e una moto a Predazzo : muore un motociclista - Due i feriti : Grave Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì a Predazzo, in Trentino, lungo la statale 48 delle Dolomiti. Un motociclista, il 35enne Enrico Vinante di Tesero, è morto sul colpo. feriti e trasportati in elicottero in ospedale gli occupanti dell’auto coinvolta nello schianto, madre e figlio di 74 e 50 anni.Continua a leggere

Roma : Spaccio - Due arresti in poche ore : Roma – Nell’ambito dell’attivita’ di contrasto allo Spaccio di stupefacenti, gli agenti della Polizia di Stato, in due diverse operazioni, hanno assicurato alla giustizia due Romani rispettivamente di 18 e 51 anni. Il primo a finire nella rete dei poliziotti e’ una persona che, malgrado la giovane eta’ aveva messo su una vera e propria base di Spaccio all’interno di una cantina in zona Tor De’ ...

Le Due mamme di Lorenzo : "Essere genitori non è questione di biologia" : La telefonata più importante della vita, Rossella Chianese l'ha ricevuta mercoledì 4 luglio mentre era alla guida. Accompagnava Lorenzo a lezione di equitazione e quando la sua avvocata le ha detto che la richiesta di adottare il figlio della compagna di vita era stata accolta, ha dovuto accostare. Si è abbandonata a un pianto liberatorio e al bambino ha spiegato che esistono anche lacrime di gioia. "Lorenzo continuava a ...

Mondiali 2018 - giornalista coreano baciato da Due donne in diretta televisiva : Il Mondiale della Corea del Sud è finito nella fase a gironi con la nazionale asiatica che ha chiuso comunque al terzo posto, davanti alla Germania sconfitta per 2-0 nell'ultima partita del girone. I ...

Surface Andromeda : sviluppatore realizza la prima app compatibile con Due display : Negli SDK Redstone 5 appartenenti alle ultime build Insider rilasciate da Microsoft, sono state implementate delle nuove API denominate “TwoPaneView”. Queste, inizialmente scoperte dal leaker WalkingCat, riportano il “comportamento” che un determinato software deve assumere quando in esecuzione su un dispositivo dotato di due display di uguali dimensione come, appunto, il nostro Andromeda. Il developer Zhyowen Cui, ...

Jennifer Aniston è pronta per un nuovo amore e avrebbe già Due pretendenti in lizza : Go Jen! The post Jennifer Aniston è pronta per un nuovo amore e avrebbe già due pretendenti in lizza appeared first on News Mtv Italia.

Cambia posto su un aereo e fa scoccare la scintilla d'amore tra Due passeggeri : Può nascere una storia d'amore su un aereo grazie ad un cambio di posto? A quanto pare, sì. È ciò che ha documentato l'attrice Rosey Blair su Twitter, guardando nascere una scintilla tra due persone proprio sotto i suoi occhi. Tutto è partito da lei: salita su un aereo diretto a Dallas, ha chiesto alla sua vicina di poltrona di fare cambio per poter viaggiare accanto al compagno. Lei ha acconsentito ed è ...

Calciomercato Fiorentina - è corsa a Due con l’Atalanta per arrivare a Pasalic : Il club nerazzurro si è inserito nella trattativa per Mario Pasalic, suona l’allarme in casa Fiorentina La Fiorentina non è l’unico club a seguire Mario Pasalic, sul centrocampista classe ’95 del Chelsea è piombata nelle ultime ore anche l’Atalanta, decisa a compiere il sorpasso sul club viola. Il croato piace eccome a Gasperini, che ha bisogno di sostituire a centrocampo Bryan Cristante, trasferitosi nel corso di ...

Vibrazioni tersicoree sul mare. Al Teatro Mediterraneo di Bisceglie Due spettacoli tra musical e contemporanea : Regia dei coreografi-ballerini Antonio Caggianelli e Grazia Di Pinto Bisceglie , BAT, Mercoledì4 lugliouno spettacolo compositoilluminerà il Teatro Mediterraneo di Bisceglie. Realizzato dalla New ...

Rottamazione - sopra i 100mila euro non paga un debitore su Due : La prima Rottamazione delle cartelle esattoriali , porterà nelle casse dello Stato un miliardo in più di quanto preventivato, nonostante la "fuga" del 16% di chi aveva presentato la domanda facendo ...