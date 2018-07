Due aerei perdono contatto radio - scatta l’allarme : Roma, 8 lug. – (AdnKronos) – Nel primo pomeriggio di oggi i velivoli da caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica militare, in servizio di allarme per la difesa dello spazio aereo nazionale, hanno compiuto un doppio intervento su ordine di decollo immediato (in gergo tecnico detto “scramble”) per intercettare e controllare due velivoli civili che avevano perso il contatto radio con gli enti del traffico aereo.Alle ...

Due aerei perdono contatto radio - scatta l’allarme : Roma, 8 lug. – (AdnKronos) – Nel primo pomeriggio di oggi i velivoli da caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica militare, in servizio di allarme per la difesa dello spazio aereo nazionale, hanno compiuto un doppio intervento su ordine di decollo immediato (in gergo tecnico detto “scramble”) per intercettare e controllare due velivoli civili che avevano perso il contatto radio con gli enti del traffico ...

Allarme difesa dello spazio aereo : Due aerei civili perdono il contatto radio - doppio intervento per i caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica Militare : Nel primo pomeriggio di oggi i velivoli da caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in servizio di Allarme per la difesa dello spazio aereo nazionale, hanno compiuto un doppio intervento su ordine di decollo immediato (in gergo tecnico detto “scramble”) per intercettare e controllare due velivoli civili che avevano perso il contatto radio con gli enti del traffico aereo. Alle 12:30 circa due aerei F-2000 Eurofighter ...

Trasporti aerei - previste Due giornate di sciopero il 20 e 21 luglio : È luglio e chi va in ferie non vuole problemi, vuole godersi spensieratamente ogni minuto di stacco dai problemi della vita quotidiana. Tuttavia, per chi viaggia abitualmente a bordo degli aerei, in due giornate venerdì 20 e sabato 21 o in alcune fasce orarie di tali giorni, qualche disagio potrebbe averlo, ragion per cui sara' importante memorizzare le giornate di sciopero previste dal calendario, onde evitare di avere qualche piccola ...

Trasporti aerei - previste Due giornate di sciopero il 20 e 21 luglio : È luglio e chi va in ferie non vuole problemi, vuole godersi spensieratamente ogni minuto di stacco dai problemi della vita quotidiana. Tuttavia, per chi viaggia abitualmente a bordo degli aerei, in due giornate (venerdì 20 e sabato 21) o in alcune fasce orarie di tali giorni, qualche disagio potrebbe averlo, ragion per cui sarà importante memorizzare le giornate di sciopero previste dal calendario, onde evitare di avere qualche piccola ...

"Ufo inseguito da Due aerei" : giallo nei cieli di Corio/ Testimonianze shock ma il Cun prende le distanze : "Ufo inseguito da due aerei": il presunto avvistamento nei cieli di Corio è mistero. Tante sconvolgenti Testimonianze ma gli esperti del Cun prendono le distanze.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 17:21:00 GMT)