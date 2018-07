Dramma in viaggio di nozze | incidente lungo la teleferica | lo sposo muore | lei è

fanpage

: La ragazza del treno. Un viaggio, un dramma, un libro - Cemattio : La ragazza del treno. Un viaggio, un dramma, un libro -

(Di domenica 8 luglio 2018)tica luna di miele in Honduras per una coppia di giovani sposi israeliani. I due si sarebbero scontrati lanciandosiil cavo di una, dotati solo di ganci. Lui, 24 anni, è morto; lei, 27 anni, è gravissima in ospedale.