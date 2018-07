eurogamer

: Dragon Quest 11: arriva un nuovo gameplay su PS4 #DragonQuestXI - Eurogamer_it : Dragon Quest 11: arriva un nuovo gameplay su PS4 #DragonQuestXI - ILoveVGitalia : #News #videogames Dragon Quest XI: mostrata una battaglia contro un boss - phatejoker : #Videogiochi #ilovevg Dragon Quest XI: mostrata una battaglia contro un boss -

(Di domenica 8 luglio 2018) Oggi in occasione di un Livestream dai quartieri Square Enix si Los Angeles,XI: Echoes of an Elusive Age è tornato a mostrarsi al pubblico con unregistrato su PlayStation 4 e giocato dall'Assistant Producer Hikari Kubota, e con il commento del creatore della serie Yuji Horii e del Game Director Takeshi Uchikawa, riporta Dualshockers.Infilmato abbiamo l'occasione di vedere una nuova boss fight contro una piovra gigante chiamata "Tentacular", mentre possiamo anche sentire la localizzazione e il doppiaggio inglese.XI sarà lanciato in Nord America ed Europa per PS4 e PC il 4 settembre, mentre la versione Nintendo Switch stando, ma al momento mancano dettagli ufficiali in merito a quando verrà resa disponibile. Ad ogni modo, sembra proprio che ci vorrà ancora un po' per vederla sul mercato.Read more…