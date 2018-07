Dopo le ONG | Salvini vuole bloccare anche le navi militari | “Basta sbarcare migranti in

Migranti - Salvini : "Dopo ONG - stop anche alle navi internazionali" : Mentre a Messina sbarcano in 106, soccorsi da una nave irlandese, il ministro dell'Interno anticipa le ruchieste che porterà al vertice di Innsbruck

PD - Cuperlo : “Dopo il disastro elettorale serve congresso subito e con regole diverse. Il PD va resettato” : “Spero domani sia l’occasione per dare un segnale di vita, perché dopo il 4 marzo noi abbiamo conosciuto una fase d’immobilismo. Certo l’unità che è un valore in un momento di grande difficoltà non venga usata come alibi per lasciare che le cose rimangano esattamente com’erano prima. Luca Lotti come responsabile organizzazione del partito da affiancare a Maurizio Martina? No, non mi convince”. Così Gianni ...

Pd - renziani per congresso in due tempi - primarie Dopo europee : Roma, 4 lug., askanews, - primarie dopo le europee, è questa - secondo quanto si apprende, la proposta avanzanta alla riunione dei renziani da Andrea Marcucci, Antonello Giacomelli e Luca Lotti. ...

'Un disastro Dopo l'attacco alle Ong - abbiamo un cuore?' - padre Zanotelli - : Bologna, 3 lug. , askanews, dopo l'attacco ripetuto alle Ong che operano per salvare i migranti in fuga verso l'Europa, stiamo assistendo ad un 'disastro'. Ma davanti a questa tragedia 'abbiamo un ...

La mamma immigrata commuove gli Usa : ricongiunta con la sua bambina Dopo un anno : La felicità di questa mamma con i suoi due bambini sta commuovendo l'America di Trump che con la sua politica migratoria ha di fatto autorizzato la separazione dei figli dai genitori immigrati illegalmente, come metodo di dissuasione alla migrazione. Il sorriso di Buena Ventura Martín Godínez, di ...

Dopo i 105 anni meno rischio di morire/ Cos'è la sopravvivenza selettiva? "Scoperta cruciale per la longevità" : Dopo i 105 anni meno rischio di morire, c'è davvero un limite biologico? Cosa accade superata quest'età e come cambiano le cose all'interno dell'organismo umano.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 20:23:00 GMT)

Cento migranti dispersi Dopo un naufragio in Libia. Tra le vittime 3 bambini. Salvini : “Porti chiusi alle Ong anche per i rifornimenti” : Ci sono anche tre bambini fra le vittime del naufragio del gommone a est di Tripoli dove ci sono almeno 100 dispersi. Lo riferisce il sito Alwasat precisando che il gommone è affondato a sei chilometri dalla costa e i naufraghi messi in salvo sono 16. «Sono stati ripescati i corpi di tre bambini», scrive il sito riferendo che sul gommone c’erano qu...

Migranti - Malta chiude i porti alle navi ong Dopo il caso Lifeline : Migranti, Malta chiude i porti alle navi ong dopo il caso Lifeline Migranti, Malta chiude i porti alle navi ong dopo il caso Lifeline Continua a leggere L'articolo Migranti, Malta chiude i porti alle navi ong dopo il caso Lifeline proviene da NewsGo.

Longevità - lo studio che ribalta tutte le convinzioni : “Dopo i 105 anni la vita umana non ha limiti” : Una ricerca italiana, pubblicata su “Science“, condotta nell’università Sapienza di Roma, ha concluso che la soglia della Longevità è 105 anni: oltre questo limite il rischio di morire si stabilizza, dopo questa età diventa impossibile dire quale sia il limite della durata della vita umana. I ricercatori sono giunti a questa conclusione basandosi sui dati relativi a quasi 4.000 italiani ultracentenari, raccolti fra il 2009 e il ...

Matteo Salvini : 'Lifeline fuorilegge. Dopo l'attracco - accertamenti'. Vuole sequestrare la Ong : Ufficiale: la Ong Lifeline attraccherà a Malta , dove sbarcheranno i migranti per essere poi ridistribuiti tra otto Paesi della Ue. Passa, in sintesi, la linea di Giuseppe Conte ed Emmanuel Macron , ...

