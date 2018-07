Dopo le magliette rosse | ora è la volta del digiuno a staffetta

ilgiornale

(Di domenica 8 luglio 2018), magari in maglietta rossa. L'iniziativa è prevista per martedì 10 giugno, quando "uomini e donne di buona volontà" si raduneranno prima in piazza San Pietro e poi a davanti a Montecitorio.Il fine è quello di manifestare contro le politiche migratorie dell'esecutivo presieduto dal professor Giuseppe Conte. Il nome di Matteo Salvini non figura nel comunicato stampa. Ma il riferimento al ministro dell'Interno appare più che implicito. Gli organizzatori, nell'annunciare l'ennesima opera di sensibilizzazione in materia d'accoglienza dei migranti, hanno scelto di citare Papa Bergoglio, il quale ha da poco ribadito la posizione ufficiale della Santa Sede celebrando una messa ad hoc per dire "no" alle "chiusure" e "sì" alla "solidarietà".Una visione richiamata più volte da tutti gli ecclesiastici che in questi giorni stanno prendendo parte al dibattito sul tema. Il ...