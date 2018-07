Dopo la nomina di Martina | si prepara la corsa per la segreteria Pd

Blastingnews

(Di domenica 8 luglio 2018) L'assemblea nazionale del Partito Democratico si è tenuta a Roma il 7 luglio 2018. Molte le attese: dalla stessa sono emerse novità importanti, date le incertezze della vigilia. Maurizioè stato eletto all'unanimità (solo 7 contrari e 16 astenuti) a segretario del partito, con pieni poteri, fino al prossimo congresso che si terrà nel mese di ottobre 2018: le primarie all'inizio 2019, prima delle elezioni europee. Nel frattempo, all'interno del partito sarà la buona occasione di costruire un nuovo percorso, per tenere insieme tutta la sinistra: un nuovo centrosinistra. Un nuovo programma da contrapporre a quello degli avversari politici. Non sarà molto facile mettere insieme tutte le anime del partito, per trovare una intesa. Intervento di Matteo Renzi L'intervento di Renzi, il primo, ha tentato di fare un'analisi di quello che è successo. Ha poi precisato che ha rifiutato ...