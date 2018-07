liberoquotidiano

: IN ITALIA E EUROPA Dopo il minestrone il mais surgelato: ritirati lotti a rischio listeria 8 Luglio 2018… - pinorotta1 : IN ITALIA E EUROPA Dopo il minestrone il mais surgelato: ritirati lotti a rischio listeria 8 Luglio 2018… - Mari39548916 : RT @Libero_official: allarme nei supermercati: dopo il minestrone ritirato un altro comunissimo prodotto: rischi la vita / Foto https://t.c… - pensivin : RT @Libero_official: allarme nei supermercati: dopo il minestrone ritirato un altro comunissimo prodotto: rischi la vita / Foto https://t.c… -

(Di domenica 8 luglio 2018) In Sicilia , in particolare, l'azienda belga Greenyard, uno dei maggiori distributori di verdure e frutta surgelate al mondo, e Lidl hanno ritirato due prodotti 'Freshona' in vendita nei discount ...