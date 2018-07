Dopo 28 anni | Emanuela Folliero fa il suo ultimo annuncio su Rete4

Bari - Dopo 50 anni chiude Baldassarre Motors. Una dipendente su Facebook : 'Dov'è il mio TFR?' : Bari dice addio a un altro pezzo della sua storia. dopo oltre 50 anni di attività chiude la Baldassarre Motors srl. L'annuncio qualche giorno fa sulla pagina Facebook ufficiale in cui l'azienda ...

Etiopia-Eritrea : storico incontro Dopo 20 anni dei 2 leader ad Asmara : Addis Abeba - I leader di Etiopia ed Eritrea, Abiy Ahmed e Isaias Afwerki , si sono incontrati oggi per la prima volta da quasi 20 anni. Lo storico incontro, avvenuto in un'atmosfera gioviale, ha ...

Rete 4 - l'addio di Emanuela Folliero : l'ultimo annuncio Dopo 28 anni : dopo 28 anni di servizio, Emanuela Folliero ha fatto il suo ultimo annuncio e salutato i telespettatori di Rete 4, canale in cui aveva esordito nel lontano 1990. “Vi ringrazio per aver...

Etiopia-Eritrea - storico abbraccio tra i due leader Dopo 20 anni - : Un volo etiope atterra ad Asmara per la prima volta dopo più di due decadi. L'Eritrea si è resa indipendente dall'Etiopia nel 1993, ma le dispute di confine hanno causato una guerra tra i due Paesi, ...

Licia Colò - gran ritorno in Rai Dopo 4 anni : Sarà una prima serata settimanale in giro per il mondo e non ci sarà uno studio'. Emma Muscat, dopo Amici 17 c'è l'album Moments e un legame speciale - LEGGI Licia è particolarmente orgogliosa di ...

Emanuela Folliero - l'addio Dopo 28 anni/ Video - l'ultimo annuncio : "vi auguro una vita piena di gioia" : Emanuela Folliero, addio a Rete 4 dopo 28 anni: l'annunciatrice televisiva saluta la rete Mediaset, "vi auguro una vita piena di gioia", ecco il Video(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 13:03:00 GMT)

Gossip Uomini e donne - Luigi Mastroianni furioso Dopo i gravi insulti al fratello disabile : Brutta disavventura ieri pomeriggio per Luigi Mastroianni, tra i protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e donne trono classico. Il profilo Instagram di Luigi è stato preso di mira da un hacker che nel pomeriggio si è impossessato del suo account personale e ha cominciato a postare delle frasi a dir poco oscene, non solo nei confronti dello stesso Mastroianni, ma anche in quelli del fratello disabile. insulti e ingiurie che hanno scatenato ...

L’addio di Emanuela Folliero Dopo 28 anni : «A tutti - una vita piena di gioia» : L’annuncio arriva intorno all’una e mezza di notte: è l’ultimo della sua carriera. «Vi ringrazio per aver seguito i programmi della nostra rete e vi auguro una felice notte, un’estate meravigliosa e una vita piena di gioia». Sono queste le parole che Emanuela Folliero sceglie per salutare i telespettatori di Rete 4 dopo ventotto anni di onorato servizio, mezzobusto sorridente e voce calda e ...

Rete 4 - Emanuela Folliero non sarà più annunciatrice : il saluto Dopo 28 anni (video) : dopo 28 anni di onorata attività, Emanuela Folliero getta la spugna: non sarà più l'annunciatrice (e volto) di Rete 4. Il canale di Mediaset è alle prese con un restyling importante - meno film, molte più produzioni originali in prima serata - e a farne le spese è anche la conduttrice milanese che dal 1990 ha annunciato film e programmi con l'eleganza e il sorriso di sempre. D'altronde la Folliero era l'ultima "signorina buonasera" ...

Frecce Tricolori a Palermo/ Video - Dopo sette anni tornano a colorare il cielo del Foro Italico : Frecce Tricolori a Palermo, Video: dopo sette anni tornano a colorare il cielo del Foro Italico. Le ultime notizie: il programma dell'esibizione e le modifiche alla viabilità(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 07:10:00 GMT)

Inghilterra - 52 anni Dopo puoi tornare a sognare! Miracolo Southgate : dalla B ai Mondiali per guidare una generazione d’oro : L’Inghilterra batte la Svezia nella terza sfida dei quarti di finale di Russia 2018: grande prova di Dele Alli e compagni, ma il vero merito è del ct Southgate dopo i successi di Francia e Belgio nella giornata di ieri, quest’oggi il programma dei Mondiali di Russia 2018 si apre con la vittoria dell’Inghilterra sulla Svezia. La Nazionale dei 3 Leoni ferma il sogno svedese, giocando una partita di grande ...

Svezia Inghilterra 0-2. I britannici in semifinale ai mondiali Dopo 28 anni : L'Inghilterra torna in semifinale a un mondiale dopo 28 anni. L'ultima volta dei britannici infatti era stata a Italia '90. Gli uomini di Gareth Southgate hanno battuto la Svezia per due reti a zero. Ma quello che più rende strabiliante la vittoria è che entrambi i due gol sono stati realizzati di testa contro i giganti svedesi.A segnare sono stati al 30' del primo tempo Maguire e al 14' della ripresa Alli. Per la Svezia non ...

I medici le diagnosticarono una psioriasi - anni Dopo scopre di avere un cancro alla pelle : Le avevano inizialmente diagnosticato una psioriasi, ma anni dopo Margaret Murphy ha scoperto di avere un cancro alla pelle, dovuto a una scorretta esposizione solare: "Una volta che ti abbronzi, pensi di poter abbassare il fatto di protezione ma dovresti invece sempre proteggere la pelle il più possibile. Qualsiasi crema solare al di sotto di SPF 30 è inutile, specialmente se sei in vacanza e stai sdraiato tutto il giorno sotto il sole. Più ...

Tony Parker lascia gli Spurs Dopo 17 anni/ Mercato Nba - biennale con gli Hornets : “Vado da Michael Jordan” : Tony Parker lascia gli Spurs dopo 17 anni. Mercato Nba, biennale con i Charlotte Hornets: “Vado da Michael Jordan”. Il cesista francese era stato scelto nel draft del 2001 dai texani(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 12:56:00 GMT)