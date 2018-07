Docenti hanno aspettative troppo basse su allievi stranieri

Università - 411 Docenti nel mirino della Finanza : “Hanno scelto il tempo pieno ma fanno un secondo lavoro. Danno a erario” : È partito tutto da quelle ore sottratte all’insegnamento e alle attività dedicate agli studenti, come i corsi di formazione, la ricerca, l’aggiornamento scientifico, il tutorato. Sono così scattate le verifiche delle partite Iva dei docenti universitari che, in molti casi, hanno confermato il sospetto: i professori eludevano i propri compiti per poi dedicarsi al secondo lavoro. Violando la normativa che disciplina l’esclusività del rapporto di ...