Dl dignità | FI | prima verifica c destra

notizie.tiscali

: #NoSlot A @Roma abbiamo limitato gli orari di gioco e imposto distanze dai luoghi sensibili. Salute e dignità vengo… - virginiaraggi : #NoSlot A @Roma abbiamo limitato gli orari di gioco e imposto distanze dai luoghi sensibili. Salute e dignità vengo… - maumartina : Giù le mani dalla legge contro il #caporalato, una norma di civiltà e giustizia. Il governo ancora una volta alimen… - micheledisalvo : Prima il #M5S gridava onestà e si indignava per qualsiasi cosa... adesso pur di difendere il loro alleato pubblican… -

(Di domenica 8 luglio 2018) ANSA, - ROMA, 8 LUG - "Senza modifiche profonde e radicali, come la reintroduzione dei voucher, dubito che il provvedimento troverà la maggioranza in Parlamento. Di sicuro non potrà trovare il ...