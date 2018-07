Dl dignità | Di Maio contro attacchi Cav

Decreto dignità - Berlusconi contro Di Maio : “Non ha mai lavorato - norme vetero-comuniste” : Botta e risposta a distanza fra il leader di Forza Italia e quello del Movimento 5 Stelle sul Decreto Dignità, considerato da Berlusconi un provvedimento che danneggerà le aziende. Immediata la replica del vicepresidente del Consiglio: "Abbiamo tutelato gli interessi delle fasce più deboli e non quelli delle lobby del gioco d'azzardo tanto care alle sue TV".Continua a leggere

Di Maio : dl dignità è contro lobby - perciò preoccupa Berlusconi : Roma, 8 lug., askanews, - 'Berlusconi preoccupato per Dl dignità? Forse perché abbiamo tutelato gli interessi delle fasce più deboli e non quelli delle lobby del gioco d'azzardo tanto care alle sue TV'...

BERLUSCONI : "DL dignità M5S-LEGA CONTRO IMPRESE"/ Di Maio replica : "abbiamo tutelato fasce più deboli" : BERLUSCONI: "Dl DIGNITÀ CONTRO le imprese", il leader di Forza Italia si scaglia CONTRO la proposta di Luigi Di Maio, "in Italia più disoccupati e più sfruttati"(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 15:39:00 GMT)

Berlusconi : "Dl dignità contro le imprese"/ Cav boccia Di Maio : "In Italia più sfruttati e più disoccupati" : Berlusconi: "Dl dignità contro le imprese", il leader di Forza Italia si scaglia contro la proposta di Luigi Di Maio, "in Italia più disoccupati e più sfruttati"(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 14:20:00 GMT)

Di Maio accelera sul taglio del cuneo fiscale : "Si può fare anche nel decreto dignità" : "Il passo successivo adesso è abbassare il costo del lavoro sui contratti stabili. E possiamo farlo anche nel decreto Dignità durante il dibattito parlamentare". Lo ha annunciato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a 'Stasera Italia' su Rete4."È' chiaro che il Parlamento alla libertà di cambiare quello che vuole ma il Movimento 5 Stelle non accetterà di annacquare queste norme. Se ...

Lavoro : Di Maio - sì a migliorare Dl dignità - no a ritorno Jobs act : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “E’ chiaro che il Parlamento alla libertà di cambiare quello che vuole ma il Movimento 5 Stelle non accetterà di annacquare queste norme. Se vogliamo tornare indietro al Jobs act, per me non va bene. Voglio licenziarlo il Jobs act, lo voglio mandare a casa con queste norme. Se invece si vuole migliorare il decreto Dignità il M5S sarà disponibile”. Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo ...

Lavoro : Di Maio - sì a migliorare Dl dignità - no a ritorno Jobs act : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “E’ chiaro che il Parlamento alla libertà di cambiare quello che vuole ma il Movimento 5 Stelle non accetterà di annacquare queste norme. Se vogliamo tornare indietro al Jobs act, per me non va bene. Voglio licenziarlo il Jobs act, lo voglio mandare a casa con queste norme. Se invece si vuole migliorare il decreto Dignità il M5S sarà disponibile”. Così il ministro del Lavoro e dello ...

Di Maio - maggioranza sosterrà Dl dignità : ANSA, - ROMA, 6 LUG - "Il decreto dignità non risolverà in un colpo tutti i problemi degli italiani, ma ci sono tanti provvedimenti importanti che contribuiranno a migliore la qualità di vita degli ...

Decreto dignità - la Lega in Veneto contro Di Maio : "Blocca le assunzioni" : Lega e MoVimento 5 Stelle vanno d'amore e d'accordo sul Decreto dignità? Forse davanti alle telecamere e ai microfoni dei giornalisti, o almeno ci provano.Ma sul territorio le esigenze dei due partiti - e, logica premessa, quelle dei rispettivi bacini elettorali - sono assai differenti. Testimone ne è il segretario del Carroccio in Veneto, Antonio "Toni" Da Re, che in un'intervista al Corriere della Sera esterna tutte le proprie perplessità sul ...

Di Maio difende il decreto dignità : “La precarietà è una sciagura per lavoratori e imprese” : Il vicepremier Luigi Di Maio difende sul Blog delle Stelle il suo decreto dignità dalle "critiche di quei politici che hanno ridotto l’Italia così come è oggi". Per gli imprenditori misure fiscali, per i lavoratori "un freno ai contratti a termine"; l'Italia è poi la prima in Ue a vietare la "la pubblicità sull'azzardo".Continua a leggere

Dopo polemiche su decreto dignità Di Maio promette : 'Presto sgravi a imprese' : ''In questo governo ognuno fa la sua parte' assicura il leader Cinquestelle e aggiunge di non sentirsi oscurato da Salvini.Però si moltiplicano le diversità di vedute tra i due vicepremier -

Dal decreto dignità alle nuove deleghe : tra Di Maio e Salvini è braccio di ferro : In barba alle smentite, a quell'annunciare urbi et orbi di andare d'amore e d'accordo, è alta la tensione tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Sotto i riflettori c'è il...

Di Maio-Salvini : decreto dignità e Boeri mettono alleanza a dura prova : Presidente #Inps continua a fare politica, ignorando la voglia di lavorare di tantissimi italiani. Vive su Marte?'. Di Maio però difende Boeri e conferma che resterà in carica fino al 2019. 'Non so ...

Decreto dignità - Giorgetti 'media' fra Salvini-Di Maio/ Ultime notizie Lega : no emendamenti ma sui contratti.. : Decreto Dignità, Ultime notizie: Giorgetti media fra Di Maio e Salvini, la Lega non presenterà emendamenti ma chiede importanti modifiche al Governo.