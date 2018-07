DIRETTA Motocross Gp Indonesia 2018 Semarang | streaming video | pesante doppietta di

LIVE Motocross - GP Asia 2018 in DIRETTA : Cairoli cerca il riscatto contro Herlings in gara-2 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Asia 2018, tredicesimo round del Mondiale 2018 di MxGP. Si prospetta una gara molto difficile per Antonio Cairoli quella in Indonesia. Solo quinto dopo la Qualifying Race, il siciliano dovrà centrare una buona partenza per marcare stretto Jeffrey Herlings, vincitore della prova di ieri, mettendo in mostra una velocità spaventosa. Nonostante la frattura subita in allenamento che lo ha costretto ...

LIVE Motocross - GP Asia 2018 in DIRETTA : Tony Cairoli sfida Jeffrey Herlings - si preannuncia una gara-1 infuocata! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Asia 2018, tredicesimo round del Mondiale 2018 di MxGP. Si prospetta una gara molto difficile per Antonio Cairoli quella in Indonesia. Solo quinto dopo la Qualifying Race, il siciliano dovrà centrare una buona partenza per marcare stretto Jeffrey Herlings, vincitore della prova di ieri, mettendo in mostra una velocità spaventosa. Nonostante la frattura subita in allenamento che lo ha costretto ...

LIVE Motocross - GP Indonesia MXGP 2018 in DIRETTA : Tony Cairoli vince gara-1! Herlings si arrende : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Indonesia 2018, tappa del Mondiale Motocross MXGP. In Asia potremmo assistere a una svolta nel campionato, si riaccende la sfida tra Tony Cairoli e Jeffrey Herlings: il siciliano ha vinto le due gare in Lombardia portandosi a soli 12 punti di ritardo in classifica generale dal rivale olandese che ritorna dopo l’infortunio in allenamento che gli aveva impedito di presenziare a Ottobiano. Il ...

LIVE Motocross - GP Ottobiano MXGP in DIRETTA : Tony Cairoli trionfa in gara-2!! DOPPIETTA e Mondiale riaperto! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Ottobiano (Italia), undicesima prova del Mondiale 2018 di MXGP. Un appuntamento decisamente particolare quello italiano per Antonio Cairoli. Il siciliano, secondo nella graduatoria generale alle spalle di Jeffrey Herlings, cercherà di sfruttare l’assenza dell’olandese, infortunatosi nel corso di un allenamento. Sulla sabbia italiana, il centauro tricolore punta al bersaglio grosso. ...

LIVE Motocross - GP Ottobiano MXGP in DIRETTA : Tony Cairoli comanda gara-2 nonostante una caduta - Gajser lo insegue : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Ottobiano (Italia), undicesima prova del Mondiale 2018 di MXGP. Un appuntamento decisamente particolare quello italiano per Antonio Cairoli. Il siciliano, secondo nella graduatoria generale alle spalle di Jeffrey Herlings, cercherà di sfruttare l’assenza dell’olandese, infortunatosi nel corso di un allenamento. Sulla sabbia italiana, il centauro tricolore punta al bersaglio grosso. ...