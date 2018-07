Differenziata a Modica | scarsa ancora la qualità dei rifiuti

Raccolta Differenziata . Via al porta a porta a Modica Alta : Chi non avesse ancora ritirato i kit della differenziata può rivolgersi allo sportello a San Massimiliano Kolbe dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19

Raccolta Differenziata a Modica : i cittadini non sanno dove conferire i rifiuti : Critiche pesanti sui social per la differenziata a Modica. In molti lamentano disagi e postano foto dei rifiuti che continuano a crescere nelle strade