Di Maio tradisce anche i pm pur di salvare il governo

(Di domenica 8 luglio 2018) Hanno fatto a pezzil'ultimo feticcio: i magistrati. Ormai si fa fatica a seguire i cambiamenti del Movimento Cinque Stelle, Luigi Disembra un acrobata impegnato in imprevedibili evoluzioni al trapezio. Del resto, il patriarca Gianroberto Casaleggio teorizzava l'ircocervo grillino come una creatura in grado di muoversi a seconda degli umori della "rete". Quindi se l'alleato Matteo Salvini è il beniamino delle folle, meglio difenderlo. E dimenticarsi del vecchio amore per le toghe.Il capo politico è stato chiaro: "La magistratura ha tutti gli strumenti per trovare quei soldi, qualora ci siano - ha spiegato a La Repubblica interpellato sull'ordine di sequestrare i fondi della Lega -. Salvini ha detto che sono stati spesi. Io non ho nessun imbarazzo perché questa storia riguarda i tempi in cui la Lega era guidata da Umberto Bossi". Poi ha aggiunto, riscoprendosi giustizialista ...