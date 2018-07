Di Maio risponde a Berlusconi | sul decreto Dignità

Jerry Calà loda il governo Lega-M5s e Di Maio gli risponde : 'Doppia libidine' : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, nonché vice Premier, continua ad utilizzare la propria pagina Facebook per comunicare con l'elettorato e per rispondere a quanti criticano o ...

Dazi - il ministro dell’Agricoltura Centinaio risponde a Di Maio : “Noi contrari. Non sono nel contratto di governo” : Dazi sì o no? Al di là del fatto che, come ricordato martedì da Bruxelles, a decidere è la Commissione Ue, nel governo gialloverde la posizioni sono contrastanti. Se il vicepremier e ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio li considera almeno in teoria un’occasione per “chiudere i rubinetti con altri paesi che non rispettano le nostre specialità e rappresentano una minaccia con i loro prodotti a basso costo”, il ministro delle ...

Gian Marco Centinaio risponde a Luigi Di Maio sui dazi : "Non siamo d'accordo a metterli" : Il ministro dell'Agricoltura, Gian Marco Centinaio, risponde al suo collega di governo, Luigi Di Maio, a proposito dell'ipotesi di introdurre i dazi sui prodotti dell'agroalimentare made in Italy."Non siamo d'accordo a mettere i dazi - spiega Centinaio arrivando all'assemblea annuale della confederazione cooperative italiane -, non sono nel contratto di governo. Vediamo piuttosto di lavorare per migliorare la situazione"."Non vogliamo inseguire ...

Di Maio risponde a Tria : «Lo capisco ma reddito di cittadinanza è la priorità» : «Ci sono valutazioni tecniche del ministro dell'Economia Tria e del viceministro Castelli comprensibili. Penso anche, però, che siamo di fronte a una emergenza assoluta che richiede una risposta subito». Lo dice il vicepremier e ministro del Lavoro ...

Di Maio risponde a Foodora sul Decreto dignità : Aggiornamento - Il ministro Luigi Di Maio ha risposto tramite il suo account Facebook dicendo che nei prossimi giorni incontrerà anche i rappresentanti delle aziende come Foodora e ha ribadito la sua guerra al precariato. Ecco le sue parole:"Sono contento che finalmente si inizi a parlare dei diritti dei riders e di tutti i ragazzi che lavorano per le piattaforme digitali. Oggi il managing director di Foodora Italia ha criticato alcuni punti ...

Aquarius - Di Maio risponde alle critiche di Macron : “Italia cinica? Proprio loro parlano…” : “Proprio loro parlano”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha tagliato corto in merito alle critiche arrivare dal partito di Emmanuel Macron, En Marche, alla politica sull’immigrazione del governo M5s-Lega. Lo stesso Di Maio poco prima aveva partecipato al vertice con Matteo Salvini e il presidente del Consiglio Conte sulle nomine. L'articolo Aquarius, Di Maio risponde alle critiche di Macron: ...

Governo - dopo il giuramento Di Maio esulta : “Ringrazio Beppe”. Salvini : “Italiani vogliono sicurezza” e Tria non risponde : dopo il giuramento i neo-ministri lasciano il Quirinale e sfilano davanti a cronisti per le domande di rito. Visibilmente emozionato Luigi Di Maio che si lascia andare ad un “Grazie Beppe”. Il titolare del Viminale, Matteo Salvini, puntualizza: “Gli italiani ci votato per dare sicurezza. Primo provvedimento? Ho molte idee” mentre Giovanni Tria alle tante domande non risponde L'articolo Governo, dopo il giuramento Di Maio ...

Di Maio chiama - Roma non risponde : nella Capitale flop dell'appello pro tricolore : tricolore cercasi. L'appello del capo politico pentastellato rimane inascoltato. LE IMMAGINI DELL'AGENZIA DIRE

CHE TEMPO CHE FA / Ospiti e diretta - Di Maio : "Parlamentarizzare la crisi". E Martina risponde (27 Maggio) : Che TEMPO che fa torna in onda oggi, domenica 27 maggio, alle 20.35 su Raiuno: Maria Elisabetta Alberti Casellati, Roberto Bolle, Enrico Brignano, Fedez, J-Ax e Malika Ayane Ospiti.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 22:15:00 GMT)

'Come vi permettete?' Di Maio risponde alle accuse del Financial Times : Il 'Financial Times' ha commentato duramente la situazione politica del nostro Paese, affermando che se si giungesse alla formazione di un accordo per la formazione di un esecutivo tra M5S e Lega, si costituirebbe un governo inesperto e anticonvenzionale. Il principale giornale economico-finanziario del Regno Unito ha paragonato gli schieramenti politici guidati da Salvini e Di Maio all'esercito dei Visigoti protagonisti del 'sacco di Roma' nel ...

"Salvini - scongela i voti. Risponderai alla Storia" ?E Di Maio si ricandida : "Volevo capire se Salvini c'era o ci faceva? e per 55 giorni ho provato a proporgli un governo assieme. L'unica cosa che gli ho chiesto è staccati da Berlusconi, ma lui ha preferito Berlusconi a tutto questo. Ne risponderà alla storia e agli italiani"A dirlo è Luigi Di Maio che a Rtl 102,5 avvia ufficialmente la campagna elettorale e non perde tempo nell'attaccare gli avversari. "Se si sta andando al voto è perché lui ha scelto la restaurazione ...