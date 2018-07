Di Maio replica a Berlusconi | Ecco perché non gli piace il Dl Dignità

BERLUSCONI : "DL DIGNITÀ M5S-LEGA CONTRO IMPRESE"/ Di Maio replica : "abbiamo tutelato fasce più deboli" : BERLUSCONI: "Dl DIGNITÀ CONTRO le imprese", il leader di Forza Italia si scaglia CONTRO la proposta di Luigi Di Maio, "in Italia più disoccupati e più sfruttati"(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 15:39:00 GMT)

Boeri replica a Salvini : «Migranti servono Dati parlano da soli». Di Maio lo difende Il ministro : pensi a far funzionare l’Inps : Nella relazione annuale il presidente dell’Inps conferma le analisi sulla necessità di flussi migratori adeguati per sostenere l’equilibrio del sistema. E avverte: la riforma delle pensioni con «quota 100» costerebbe 18-20 miliardi l’anno

FICO CONTRO SALVINI SU MIGRANTI/ Lui replica : "Divergenze? Giusto che esprima sue idee". Di Maio tace - ma... : FICO CONTRO SALVINI: "MIGRANTI? Non chiuderei porti". Dal Pd applausi al segretario Martina: "Parole giuste, ora governo rifletta". Ultime notizie.

Link tax - Di Maio : “Riforma Ue è un grave pericolo - bavaglio alla rete”. Bruxelles replica : “Nessuna censura né tassa” : Scontro tra il vicepremier Luigi Di Maio, le associazioni che rappresentano l’industria creativa italiana e la Commissione Ue. L’oggetto del contendere è la cosiddetta Link tax prevista dalla nuova direttiva sul copyright approvata dalla Commissione giuridica del Parlamento europeo. Secondo il ministro del Lavoro e dello Sviluppo l’idea di far pagare alle piattaforme e agli aggregatori del web (tipo Google News) per la ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ M5s - Luigi Di Maio taglia assegni d'oro : la replica di Cazzola (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, M5s contro Pd su quelle d'oro: “100 milioni? Risparmio di un miliardo”. Le ultime notizie: dall'annuncio di Di Maio alla “scommessa” di Tripiedi(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 09:02:00 GMT)

Macron : “Populisti come lebbra” - la replica di Di Maio e Salvini/ Meloni : "Vomitevole ipocrisia!" : Di Maio contro Macron: “Ipocrita! Così ci offende”. Era partito dalla Francia però l'attacco: “Populisti in Europa come la lebbra”. Alta tensione sull'asse Roma-Parigi. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 21:53:00 GMT)

Macron : populisti in Europa come la lebbra. La replica di Di Maio : Ipocrita - : Ancora tensione sui migranti tra Italia e Francia, con il capo dell'Eliseo che invita a battersi "contro le frontiere chiuse che propongono alcuni". Il vicepremier: "Parole offensive". Salvini: "Non ...

Di Maio - "censimento su raccomandati pubblica amministrazione"/ "Controlli anche in Rai" : replica del Pd : Di Maio, "censimento su raccomandati pubblica amministrazione": "controlli anche in Rai", le parole del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico a Porta a Porta(pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 22:28:00 GMT)

Salvini-Di Maio - la crepa sui rom Il ministro : «Serve un censimento» Replica M5S : «E' incostituzionale» : Dopo i migranti Salvini apre il fronte rom e annuncia un censimento su base nazionale. Poi il dietrofront: «Non è nostra intenzione schedare o prendere le impronte digitali a...