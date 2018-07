Deraglia un treno nel Nord della Turchia | «Ci sono  molti morti e feriti»

Treno Deragliato a Pioltello - “manca anche un bullone del giunto” : Treno deragliato a Pioltello, “manca anche un bullone del giunto” Treno deragliato a Pioltello, “manca anche un bullone del giunto” Continua a leggere L'articolo Treno deragliato a Pioltello, “manca anche un bullone del giunto” proviene da NewsGo.

Treno Deragliato a Pioltello (MI) : indagini - “buco” di 2 cm tra le rotaie : Uno spazio vuoto di circa 2 cm sarebbe stato individuato tra le due parti di rotaia, che erano unite dal giunto in cattivo stato, nel punto dal quale si è staccato un pezzo di rotaia di 23 cm ed è deragliato il Treno regionale lo scorso 25 gennaio vicino alla stazione di Pioltello, nel Milanese. Il dato è emerso dagli accertamenti irripetibili che fanno parte della consulenza disposta dalla Procura di Milano, a cui hanno preso parte anche i ...

Deragliamento del treno a Pioltello - iniziati gli accertamenti ''irripetibili'' sul giunto incriminato : Resta da risolvere il mistero su quale azienda abbia costruito quella giuntura e per riuscire a decifrare il numero di serie, non leggibile, che porterebbe al costruttore

Ferrara - Deraglia treno merci : nessun ferito : Il convoglio ha travolto tutto ciò che si trovava in un piccolo parco a Portomaggiore. Fortunatamente non ci sono stati feriti.Continua a leggere

Austria - Deraglia treno carico di bambini/ Ultime notizie - video : 26 feriti - 3 sono gravi : mistero su cause : Austria, incidente ferroviario a Voellerndorf. Ultime notizie: treno deragliato, molti bimbi a bordo. L'episodio si è verificato questa mattina alle ore 7:00: molte persone coinvolte(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 13:53:00 GMT)

Deraglia un treno in Austria : 26 feriti - quattro in gravi condizioni : Diverse persone sono rimaste ferite - quattro in modo grave - nel Deragliamentodi un ytreno in Austria, nella zona di Sankt Polten, prima città del Land. A bordo del convoglio che alle prime ore del mattino è uscito dai binari c’erano 80 persone....

