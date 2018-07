Dell' Utri a casa e un messaggio per Forza Italia

ilgiornale

: Il tribunale di sorveglianza accoglie la richiesta dei legali: Marcello dell’Utri va scarcerato per motivi di salut… - AnnalisaChirico : Il tribunale di sorveglianza accoglie la richiesta dei legali: Marcello dell’Utri va scarcerato per motivi di salut… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 luglio: Esce Dell’Utri, entra Pittella. L’amico mafioso di B - NicolaPorro : Dell’Utri scarcerato? No, è differimento della pena #rassegnastampa #zuppadiporro ??? -

(Di domenica 8 luglio 2018) Ieri è come se Silvio Berlusconi avesse vinto le sue elezioni. Ha riportato aMarcello, un soldato, direi un ufficiale, difatto prigioniero e torturato dai nemici in base a un incredibile e falso teorema che voleva fare figurare il partito complicea mafia. "Concorso esterno", avevano deciso i giudici non potendo dimostrare alcun fatto specifico. Per quanto conosco Silvio Berlusconi, la revoca'ingiusta detenzione aè la più bellae notizie. Per lui, ne sono testimone, la vita e la libertà di amici e collaboratori vale più del successo del partito ee aziende. Negli ultimi anni non c'è stato incontro o telefonata con il Cavaliere - mi scusi se svelo questioni private - che non terminasse con una parola su Marcello: "Mi raccomando direttore, stagli sotto, quell'uomo soffre ingiustamente e la cosa fa soffrire anche me, tutti dobbiamo ...