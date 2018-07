De Laurentiis-Ancelotti | patto azzurro Intanto spunta l' idea Arias

Ancelotti e De Laurentiis - giorno a Capri : ANSA, - NAPOLI, 7 LUG - Lunghissima giornata al mare a bordo del 'Manitoba', per Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti, con le famiglie al seguito. L'imbarcazione del patron del Napoli ha ormeggiato ...

Napoli - vertice De Laurentiis-Ancelotti - a Capri primo faccia a faccia : A ciascuno il suo mare. Aurelio De Laurentiis sa come attrarre i suoi allenatori con l'azzurro che più affascina dopo quello della maglia del Napoli. Ieri sera ha scelto Capri per il primo faccia a ...

Ancelotti e De Laurentiis a Capri : ANSA, - NAPOLI, 7 LUG - Uscita in barca oggi nel mare di Capri per il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l'allenatore azzurro Carlo Ancelotti dopo la prima uscita in pubblico ieri in versione ...

Napoli : De Laurentiis a Capri con Ancelotti : Incontro a Capri tra Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti. Il presidente del Napoli ha raggiunto l’isola azzurra all’imbrunire recandosi al Grand hotel Quisisana insieme con la moglie Jacqueline. Qui De Laurentiis ha trovato ad attenderlo l’allenatore del club partenopeo che era arrivato in tarda mattinata con la famiglia. Ancelotti ha trascorso tutto il pomeriggio in hotel, tra la sala lounge dove ha potuto assistere ...

De Laurentiis 'conferma' - Napoli su Benzema : "Ancelotti vuole un 31enne per la Champions..." : Non è la prima volta che Aurelio De Laurentiis getta l'amo; a La Repubblica il presidente del Napoli svela una confidenza di Carlo Ancelotti: "Mi ha detto di prendere un giocatore d'esperienza di 31 anni"...

Napoli scatenato! 3 colpi in arrivo - un rinnovo e la rivelazione di De Laurentiis : “ecco chi vuole Ancelotti” : De Laurentiis pronto a scatenarsi sul mercato, il patron del Napoli ha piazzato i primi colpi ma non è certo finita qui… Il Napoli vuole a tutti i costi accorciare ancor di più il gap dalla Juventus, effettuando possibilmente anche il sorpasso in chiave scudetto. Per raggiungere tale obiettivo, la società del patron De Laurentiis si sta muovendo attentamente sul mercato. Le ultime notizie che arrivano da Napoli sono concitate, ma ...

Napoli - De Laurentiis allo scoperto : “Ancelotti ha chiesto un 31enne” : Napoli, DE Laurentiis- Un nuovo mister X in casa Napoli? Aurelio De Laurentiis, sulle pagine di “Repubblica“, ha svelato un piccolo retroscena di mercato sul possibile nuovo acquisto da parte del Napoli. Un retroscena guidato da Carlo Ancelotti. “DOBBIAMO PRENDERE UN 31ENNE…” Il presidente partenopeo ha così commentato: “Carlo mi ha detto che per essere competitivi in Champions un trentunenne lo dobbiamo ...

De Laurentiis - tutto su Areola : Ancelotti ha convinto il portiere : È volato a Parigi, Aurelio De Laurentiis. Per prima cosa perché c'era una riunione dell'Eca, l'associazione dei club europei di cui il presidente del Napoli è chairman, ovvero capo del Marketing and ...

Napoli - Ancelotti per la porta vuole Areola o Sirigu ma De Laurentiis rilancia per Meret : Radja Nainggolan , prossimo rinforzo dell'Inter, potrebbe riabbracciare a Milano un suo connazionale: Mousa Dembélé del Tottenham. Nel suo nuovo centrocampo, Luciano Spalletti vorrebbe infatti anche ...

Napoli - Aurelio De Laurentiis / "Carlo Ancelotti? Non ha mai avanzato pretese" : Napoli, Aurelio De Laurentiis: “Per Ruiz manca solo l’ok, trattiamo Lainer, offerti 60 milioni per Alisson". Scatenato il patron dei partenopei sul calciomercato in arrivo(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 13:44:00 GMT)

Calciomercato Napoli - De Laurentiis dà spettacolo : 5 super colpi per Carlo Ancelotti - sta nascendo una squadra stellare [FOTO] : Calciomercato Napoli – Alla fine l’attaccante Mertens potrebbe rimanere al Napoli, è infatti scaduta ieri sera la clausola rescissoria del belga, adesso i club dovranno trattare con gli azzurri per assicurarsi le prestazioni del calciatore. Si continua a cercare un portiere da regalare al tecnico Carlo Ancelotti, il nome in pole è sicuramente quello di Areola, al momento c’è il muro del Psg ma la situazione potrebbe cambiare ...

Ancelotti compie 59 anni - gli auguri di De Laurentiis : Oggi è il compleanno del nuovo tecnico del Napoli Carlo Ancelotti, nato a Reggiolo il 10 giugno 1959. All’allenatore dei partenopei, che compie 59 anni, vanno i più affettuosi auguri del presidente Aurelio De Laurentiis: “Caro Carlo, i miei auguri più sentiti! Sono certo che la nostra sarà una frequentazione ricca di qualità umane e professionali. Buon compleanno”. (AdnKronos) L'articolo Ancelotti compie 59 anni, gli auguri di ...