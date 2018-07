Dalla Francia | Balotelli pizzicato nel centro sportivo del Marsiglia | affare a un passo

Dalla Francia : Real - offerti 272 milioni al Psg per Mbappé. Il club blanco smentisce : Vero, ma in ballo c'è soprattutto il nome del giocatore più forte al mondo, e giustamente in casa bianconera vogliono verificare la possibilità di cogliere questa opportunità di mercato o meno. ...

Spettacolare evasione dal carcere in Francia : rapinatore fugge in elicottero Dalla prigione : Spettacolare evasione dal carcere in Francia: rapinatore fugge in elicottero dalla prigione Spettacolare evasione dal carcere per Redoine Faid, ladro di 46 anni che è riuscito a fuggire in elicottoro dalla prigione di Reau, città che si trova a sud-est di Parigi. Ad aiutarlo tre complici “pesantemente armati”. Per Faid si tratta della seconda fuga […] L'articolo Spettacolare evasione dal carcere in Francia: rapinatore fugge in ...