Da Salvini parole orribili | il Mediterraneo è un cimitero Intervista a Leo

Salvini : parole Bonafede? Poco interesse : 19.56 "Con tutte le cose importanti a cui sto lavorando onestamente questa è quella che mi interessa di meno". Così il vicepremier Salvini ha risposto a chi gli chiedeva un commento alle parole del ministro della Giustizia Bonafede sulla vicenda dei fondi della Lega ("Le sentenze si rispettano"). Fonti della Lega intanto riferiscono di "contatti" che potrebbero portare, dopo il rientro di Mattarella dalla missione in Lituania, a fissare una ...

Condanna delle parole di Salvini dalla commissaria Ue alla Giustizia : Bruxelles, 5 lug., askanews, - Dura Condanna espressa ieri nella plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo dalla commissaria Ue alla Giustizia, Vera Jourova, del 'censimento etnico' dei Rom che aveva ...

Salvini incontra il vicepremier libico : 'Togliere embargo alla Libia - da ue solo parole' : 'Il problema è che al momento non ci sono mezzi di sostegno a disposizione della Guardia costiera e della polizia sul territorio. Non riusciamo a garantire la sicurezza marittima perchè la Libia è ...

Fico contro Salvini : “Migranti? Non chiuderei porti”/ Martina applaude : “Parole giuste - ora governo rifletta” : Fico contro Salvini: “Migranti? Non chiuderei porti”. Dal Pd gli applausi del segretario reggente Martina: “Parole giuste, ora governo rifletta”. Le ultime notizie sul botta e risposta(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 15:39:00 GMT)

“Matteo - Azzurra è morta”. Le parole choc di Antonella ‘investono’ Salvini. Cosa è successo : ”Dieci vaccini obbligatori sono inutili, in parecchi casi pericolosi se non dannosi”. Quelle parole, pronunciate da Matteo Salvini a Radio Studio 54, hanno scatenato reazioni indignate, e non solo da parte della comunità scientifica. Antonella Salimbene, una madre di Casalmaiocco, provincia di Lodi, nel 2014 ha perso sua figlia Azzurra (nella foto), che aveva 11 anni ed è morta dell’unica malattia per cui non era vaccinata. Ha ...

Migranti - Salvini : 'Basta parole - vediamo i fatti'. Il Pd : 'Zero vincoli - ha vinto Visegrad' : Gentiloni: 'Oltre al danno anche la beffa'. Negativo anche il giudizio di FI e FdI. Il ministro dell'Interno: le navi delle Ong 'non vedranno più l'Italia se non in cartolina' -

Migranti : Salvini - Ue? Non mi fido delle parole - vediamo fatti : Le navi delle Ong 'non vedranno più l'Italia se non in cartolina'. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a 'Circo Massimo' su Radio Capital ribadendo il no all'accesso ai porti per le ...

Salvini : "Vertice Ue? Non mi fido delle parole" : Roma, 29 giu. , AdnKronos, - Sul tema dei migranti "mi fido delle cose scritte, vediamo gli impegni concreti, vediamo che succede". Lo dice Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell'Interno, a Radio ...

Ue. Salvini : non mi fido delle parole - aspetto i fatti. Le Ong? Vedranno Italia in cartolina : Ha uno dei risparmi privati piu' avanzati al mondo: abbiamo messo nel contratto che non ci sarà nessun tipo di patrimoniale, mentre il mio dubbio è che qualcuno ci voglia mettere mano". Per quanto ...

Vertice Ue sui migranti - Conte : festeggia ma Salvini lo gela : “Non mi fido. Voglio fatti - non parole” : Il presidente Conte ha annunciato il raggiungimento di un'intesa a 28 sui migranti e a margine del Consiglio Europeo ha dichiarato: "L'Italia non è più sola". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, però, appare scettico e gela il premier: "Non mi fido. Voglio fatti, non parole". Il Partito Democratico critica l'accordo raggiunto.Continua a leggere

Migranti - “c'è l'accordo Ue”|Cosa prevede Salvini : «Non mi fido delle parole»|Video Macron : così non va. Ma alla fine media : Nel documento finale approvato dall'Ue è «passato un nuovo approccio per quanto riguarda i salvataggi in mare: d'ora in poi si prevedono azioni basate sulla condivisione e quindi coordinate tra gli stati membri». Macron: «Soluzione europea»

Migranti - Salvini : «Non mi fido delle parole ma degli impegni dell'Europa Per le Ong l'Italia in cartolina» : Loro e le altre ong, ha concluso, «fanno politica, mi danno del razzista e del fascista ma,come dicono i militari italiani e libici, aiutano gli scafisti». «Come mi dicono i militari italiani e ...

Migranti - Salvini frena sull accordo 'Non mi fido delle parole - vediamo i fatti' : Politica Il vertice di Bruxelles si sblocca a notte fonda: accordo di tutti i 28 leader anche sui Migranti dai nostri inviati TOMMASO CIRIACO e ALBERTO D'ARGENIO

Ue - Salvini : non mi fido delle parole e aspetto fatti : Roma, 29 giu. , askanews, 'Vorrei che finisse l'ipocrisia per cui si dice viva l'Europa e poi paga l'Italia'. Il vicepremier e ministro dell' Interno, Matteo Salvini, ospite di 'Circo Massimo' su ...