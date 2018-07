Cross MXGP Asia | Herlings a segno; Cairoli termina 4°

MotoCross - Classifica Mondiale MXGP 2018 : Jeffrey Herlings aumenta il vantaggio su Antonio Cairoli dopo il round di Semarang : Jeffrey Herlings concede il bis. L’olandese della KTM ha fatto sua anche la seconda manche del GP d’Asia, tredicesima prova del Mondiale 2018 di MXGP, sul tracciato inedito di Semarang, Central Java (Indonesia). Una vittoria mai in discussione quella dell’olandese che, scattando benissimo dal cancello di partenza, ha preso il via senza dare alcuna chance ai rivali. In quarta posizione Antonio Cairoli. Il siciliano, in difficoltà fin dalle prime ...

MotoCross - GP Asia 2018 MXGP : Herlings inarrestabile - conquista gara-2. Cairoli è quarto con caduta : Jeffrey Herlings concede il bis. L’olandese della KTM ha fatto sua anche la seconda manche del GP d’Asia, tredicesima prova del Mondiale 2018 di MXGP, sul tracciato inedito di Semarang, Central Java (Indonesia). Una vittoria mai in discussione quella dell’olandese che, scattando benissimo dal cancello di partenza, ha preso il via senza dare alcuna chance ai rivali. Lungo i canali indonesiani, il centauro orange ha scavato un ...

MotoCross - GP Asia 2018 MXGP : Herlings insaziabile - trionfa in gara-1. Antonio Cairoli chiude in terza piazza : Jeffrey Herlings è inarrestabile. L’olandese della KTM ha fatto sua la prima manche del GP d’Asia, tredicesima prova del Mondiale 2018 di MXGP, sul tracciato inedito di Semarang, Central Java (Indonesia). Una vittoria d’autorità in rimonta per il leader della classifica iridata davanti alla Honda dello sloveno Tim Gajser, distanziato di 1″786, ed al nostro Antonio Cairoli a 12″093 dal vincitore. Una prestazione di ...

Cross MXGP Asia : a Herlings la qualifica : Sul veloce tracciato di Semarang, in Indonesia, Jeffrey Herlings, KTM, ha conquistato la manche di qualifica del Gran Premio d'Asia MXGP. L'olandese è partito in testa e, anche a causa dei postumi ...

MotoCross - GP Asia 2018 MXGP : Jeffrey Herlings conquista la vittoria nella Qualifying Race - solo quinto Antonio Cairoli : Non arrivano buone notizie per Antonio Cairoli nella Qualifying Race del GP d’Asia, tredicesima prova del Mondiale 2018 di MXGP, sul tracciato di Semarang, Central Java (Indonesia). Il centauro della KTM, campione del mondo in carica, nella prova odierna che ha definito l’ordine di ingresso al cancello di partenza delle due gare programmate domani, non è andato il quinto posto, distante 24″354 dal vincitore Jeffrey ...

Classifica Mondiale MotoCross MXGP 2018 : Jeffrey Herlings in testa - Tony Cairoli a -12 dopo il GP Indonesia : Jeffrey Herlings si conferma leader del Mondiale Motocross MXGP 2018 dopo il GP di Indonesia. L’olandese conserva 12 punti di vantaggio su Tony Cairoli, i due contendenti per il titolo iridato si sono divisi la posta in palio con una vittoria a testa. Di seguito la Classifica del Mondiale. Mondiale Motocross MXGP 2018: Classifica ...

MotoCross - GP Indonesia MXGP 2018 : Tony Cairoli cade al penultimo giro - vittoria buttata! Trionfa Jeffrey Herlings : Tony Cairoli ha letteralmente gettato al vento la vittoria nella gara-2 del GP di Indonesia 2018, tappa del Mondiale Motocross MXGP. Il siciliano ha commesso un gravissimo errore ed è caduto nel primo dei due giri supplementari che seguono i tradizionali 30 minuti di gara: il nove volte Campione del Mondo si trovava al comando con 8 secondi di vantaggio su Jeffrey Herlings dopo lo scivolone in cui era incappato il grande rivale pochi istanti ...

MotoCross - GP Indonesia MXGP 2018 : Tony Cairoli stellare - che vittoria in gara-1! Demolito Herlings - -9 nel Mondiale : Tony Cairoli è stato letteralmente strepitoso e ha dominato la gara-1 del GP di Indonesia 2018, tappa del Mondiale Motocross MXGP. Il siciliano ha vinto dopo un assolo esorbitante, un volo eccezionale che non ha conosciuto rivali e che si è concluso con addirittura venti secondi di vantaggio su Jeffrey Herlings. Il nove volte Campione del Mondo ha surclassato il suo rivale per la corsa verso il titolo iridato e si è portato a soli nove punti di ...

LIVE MotoCross - GP Indonesia MXGP 2018 in DIRETTA : Tony Cairoli vince gara-1! Herlings si arrende : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Indonesia 2018, tappa del Mondiale Motocross MXGP. In Asia potremmo assistere a una svolta nel campionato, si riaccende la sfida tra Tony Cairoli e Jeffrey Herlings: il siciliano ha vinto le due gare in Lombardia portandosi a soli 12 punti di ritardo in classifica generale dal rivale olandese che ritorna dopo l’infortunio in allenamento che gli aveva impedito di presenziare a Ottobiano. Il ...

Cross MXGP Indonesia - Herlings primo in qualifica : Come se non si fosse fratturato la clavicola poco più di due settimane fa, Jeffrey Herlings , KTM, ha conquistato la vittoria nella manche di qualifica del GP di Indonesia, 12° round stagionale del ...

GP Lombardia - la doppietta di Cairoli riapre il mondiale Cross MXGP : Il campione del mondo in carica è indubbiamente il protagonista del weekend sia perché si corre in Italia sia perché è costretto a sfruttare l'occasione rappresentata dall'assenza di Herlings per ...

MotoCross - Classifica Mondiale MXGP 2018 : Antonio Cairoli si avvicina a Jeffrey Herlings dopo il GP di Ottobiano : L’appuntamento di Ottobiano (Italia) regalano cinquanta punti fondamentali ad Antonio Cairoli. Il siciliano, approfittando dell’assenza di Jeffrey Herlings per infortunio, guadagna 50 punti sull’olandese ed ora la distanza è di solo 12 lunghezze. Mondiale decisamente riaperto dal nostro portacolori. Classifica Mondiale 2018 MXGP – dopo GP LOMBARDIA 2018 1 84 Herlings, J. NED KTM 486 2 222 Cairoli, A. ITA KTM 474 3 25 ...