Croazia in semifinale | Russia battuta ai rigori

Russia ko - Croazia vola in semifinale : Per la Russia sfuma il sogno dei Mondiali. Sarà la Croazia a sfidare l'Inghilterra nella semifinale di mercoledì, grazie alla vittoria per 6 a 5 al Fisht Stadium di Sochi. Durante tutto il match, la ...

Croazia in semifinale con l'inghilterra : Sfumano i sogni di gloria della Russia. Al Fisht Stadium di Sochi i padroni di casa hanno perso contro la Croazia ai calci di rigore, per 6-5,. A decidere la sfida, valida per i quarti di finale dei ...

Mondiali : dopo i rigori Croazia in semifinale e Russia 'a casa' : Montagna russe, letteralmente, di colpi di scena e non bastano neanche i supplementari: ci vogliono i rigori per assegnare alla Croazia il ticket per la semifinale dei Mondiali contro l'Inghilterra. Torna, anzi ci resta, a casa la Russia che esce di scena dal 'suo' Mondiale. Sembrava essersi sbloccato nei supplementari l'ultimo quarto di finale ma proprio quando la Russia sembrava destinata a salutare per colpa di Vida ...

Russia 2018 - Rakitic fa sognare ancora la Croazia : russi fuori - croati in semifinale : È la Croazia l'ultima semifinalista dei Mondiali 2018. Superata ai rigori la russia dopo che i i tempi supplementari erano finiti 2-2. Nel primo tempo a segno Cheryshev per i padroni di casa al 31', ...

Quarti Mondiali 2018 - la Croazia batte la Russia ai rigori. Semifinale con l'Inghilterra : Entrambe le Nazionali si presentano alla sfida reduci da un passaggio del turno guadagnato attraverso la lotteria dei rigori. Segui qui la diretta testuale

Croazia-Inghilterra - semifinale Mondiali 2018 : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Croazia-Inghilterra sarà la seconda semifinale dei Mondiali 2018 di calcio, in programma mercoledì 11 luglio. I balcanici hanno sconfitto la Russia ai rigori e sono così tornati tra le quattro grandi del Pianeta dopo 20 anni dall’impresa in Francia. I sudditi di Sua Maestà, invece, si sono imposti agevolmente sulla Svezia e tornano a sognare dopo addirittura 28 stagioni dal quarto posto ottenuto a Italia 1990. Le due squadre si ...

Mondiali 2018 - Croazia di rigore contro la Russia : semifinale contro l'Inghilterra : La Croazia di Dalic ama il rischio, e dopo essere andata fino ai calci di rigore contro la Danimarca di Hareide, negli ottavi di finale del Mondiale, si trascina fino ai penalty anche con i padroni di casa della Russia. La partita è stata equilibrata, specie nel primo tempo dove sono arrivati due gol: quello di Cheryshev al 31' del primo tempo, dopo il bello scambio con Dzyuba, e al 39' con Kramaric su assist dello juventino Mandzukic. Nel ...

Risultati Mondiali 2018/ Diretta gol live score quarti di finale : Croazia in semifinale dopo i rigori! : Risultati Mondiali 2018: Diretta gol live score, le partite dei quarti di finale che si giocano sabato 7 luglio. Svezia Inghilterra e Russia Croazia completano il quadro del turno(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 22:56:00 GMT)

Finisce il sogno Russia - Croazia avanti : ?in semifinale sarà sfida all'Inghilterra : È la Croazia la quarta semifinalista del Mondiale 2018: ai quarti, ha battuto la Russia 6-5 dopo i rigori, decisiva l'ultima trasformazione di Rakitic. Ora la Croazia incontrerà in...

Croazia-Russia 6-5 d.c.r. - Mondiali 2018 : i balcanici volano in semifinale - padroni di casa fuori con l’onore : La Croazia vola in semifinale ai Mondiali 2018 di calcio dopo aver sconfitto la Russia per 6-5 ai calci di rigore. La formazione balcanica ha eliminato i padroni di casa al termine di una partita al cardiopalma: 1-1 dopo i tempi regolamentari, 2-2 dopo i supplementari con una rimonta reciproca delle due compagini, poi i tiri dal dischetto premiano Modric e compagni. La Croazia torna in semifinale dopo quella persa nel 1998 e affronterà ...

La Russia si inchina ai rigori Croazia in semifinale con l’Inghilterra (2-0 alla Svezia) Le semifinaliste : tabellone : Nel primo tempo prodezza di Cheryshev e pari di Kramaric, poi Vida al 100’ sembra spegnere i russi ma Fernandes al 115’ li risveglia. Mercoledì l’Inghilterra per la finale

Mondiali Russia 2018 - Inghilterra e Croazia volano in semifinale. Russia e Svezia al tappeto : Inghilterra E Croazia- Inghilterra e Croazia volano in semifinale dopo i rispettivi successi contro Svezia e Russia (2-0 e 2-2 i finali). Inglesi perfetti per tutta la gara, decidono i gol di Maguire e Alli. Inglesi padroni della gara sia nella prima frazione di gioco, sia nella ripresa. Il sogno Mondiale continua. Svezia al tappeto: […] L'articolo Mondiali Russia 2018, Inghilterra e Croazia volano in semifinale. Russia e Svezia al tappeto ...

Mondiali Russia 2018 - il sogno croato è intatto : che pathos ai calci di rigore - onore ai padroni di casa ma la Croazia vola in semifinale! : Russia-Croazia è stata decisa ai calci di rigore, un incontro bellissimo e ricco di emozioni che vale la semifinale Mondiale contro l’Inghilterra Un incontro pazzo quello tra Russia e Croazia, nel quale le due squadre hanno dato tutto, gettando il cuore oltre l’ostacolo. Basti pensare che, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, la Croazia si è trovata ai supplementari con ben tre infortunati ed un solo cambio effettuabile. ...

Finché c’è ‘Vida’ c’è speranza - il difensore trascina la Croazia in semifinale : lacrime per la Russia - finisce il sogno Mondiale [FOTO e TABELLONE] : 1/26 AFP/LaPresse ...