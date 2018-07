Cristiano Ronaldo potrebbe non atterrare a Torino | ecco perché

Cristiano Ronaldo per seguire l'esempio United : ... che il salto di qualità della Juve avverrà quando il club crescerà esponenzialmente nel reparto commerciale: ovvero nella capacità di raccogliere redditizie sponsorizzazioni nel mondo. I modelli? Il ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - l’ex presidente del Real Madrid Calderon svela : “le colpe di Perez e la pista bianconera” : Ramòn Calderon, ex presidente del Real Madrid, ha parlato del possibile addio dal club Madridista di Cristiano Ronaldo, destinato alla Juventus L’ex presidente del Real Madrid, Ramòn Calderon, non è riuscito a restare ‘inerme’ durante questi caldi giorni di mercato. Le notizie sul possibile addio di Cristiano Ronaldo lo hanno scosso, come rivelato ai microfoni di TuttomercatoWeb. In primis Calderon ha puntato il dito ...

Cristiano Ronaldo al mare veste già i colori della Juventus e i tifosi impazziscono : E i tifosi lo sommergono di messaggi: ti aspettiamo, sei il migliore del mondo, con te vinceremo la Champions e via discorrendo. Non stanno più nella pelle, è chiaro. CONTO ALLA ROVESCIA - D'altronde,...

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Ultime notizie : presentato prima della Finale Mondiale? E il CdA del Real... : Cristiano Ronaldo alla Juventus: Ultime notizie live. L'agente Jorge Mendes in pressing sul presidente del Real Madrid, Florentino Perez. Intanto un video in Asia “anticipa” l'annuncio?(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 00:01:00 GMT)

Cristiano Ronaldo alla Juve - ma Perez vuole che sia CR7 a dirlo ai tifosi : E' a Madrid la chiave del caso CR7. Il Manchester United ha rinunciato. A Torino è grande attesa. Indizio: sul sito di intimo di Ronaldo il portoghese è appoggiato a un muro bianconero, non a caso

Cristiano Ronaldo-Juventus - l’indizio questa volta arriva dal Real Madrid : Cristiano Ronaldo-Juventus, la trattativa è sempre più calda e nelle ultime ore sono arrivati importanti indizi. In particolar modo il VIDEO pubblicato che ritrae tutti i numeri 7 bianconeri, il prossimo dovrebbe essere il portoghese. Altro indizio nelle ultime ore. L’ultima prova, che avvalorerebbe l’ipotesi di una rottura tra Cristiano Ronaldo ed il Real Madrid, è l’assenza delle magliette di CR7 nei settori espositivi dei negozi ...

Cristiano Ronaldo-Juventus : il Real Madrid dà un clamoroso indizio! : Cristiano Ronaldo-Juventus: affare non ancora concluso, ma il Real Madrid dà un indizio sulla rottura definitiva tra il club spagnolo e CR7 I tifosi della Juventus cercano indizi dovunque per capire se davvero Cristiano Ronaldo approderà alla squadra bianconera. Non basta scoprire dove si trova CR7 in vacanza (vedi qui) e se Jorge Mendes ha già avuto un colloquio con Florentino Perez, ogni dettaglio può influenzare la percentuale di ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - il club bianconero dà un annuncio importantissimo! [VIDEO] : Cristiano Ronaldo continua a lasciare col fiato sospeso i tifosi della Juventus, il talento portoghese potrebbe arrivare nelle prossime ore “Oggi, 7 luglio parliamo dei numeri 7 degli ultimi 20 anni alla Juve e del settimo che indosserà questa maglia. Qual è il tuo preferito?”. La Juventus attraverso il proprio account ufficiale Weibo, social network cinese, ha postato un video molto importante nel quale il club ha elencato ...

Torino - Cairo annuncia i colpi in arrivo! E su Cristiano Ronaldo… : Urbano Cairo ha parlato del possibile arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, ma anche del mercato del Torino che si accenderà nelle prossime ore “Il campionato, se arrivasse Cristiano Ronaldo, certamente diventerebbe più interessante, ma io adesso mi occupo della campagna acquisti del Torino, che è più importante”. Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a Radio Deejay anche del possibile approdo in terra piemontese ...

Calciomercato - Cristiano Ronaldo alla Juve : altro indizio dal profilo Weibo dei bianconeri? IL VIDEO : Prima il sito di intimo di Cristiano Ronaldo. Poi Weibo, il social network più diffuso in Cina. Numeri altissimi quelli che la piattaforma registra ogni giorno, soltanto leggermente inferiori a quelli ...

Mondiali Russia 2018 - il calciatore più veloce è Cristiano Ronaldo : Cristiano Ronaldo è al centro delle trattative di calciomercato, in particolar modo sempre più vicino il trasferimento del portoghese alla Juventus. CR7 ha ribadito la sua forma fisica eccellente ai Mondiali di calcio in Russia: finora è lui il calciatore più veloce del torneo. Come riporta MeteoWeb finora detiene il “titolo” nonostante nel campionato mondiale siano impegnati giovani promettenti, come il 19enne francese Kylian Mbappé. In ...

Juventus-Cristiano Ronaldo : ulteriori aggiornamenti sulla trattativa : L'intesa con il calciatore è stata già trovata su un quadriennale da 120 milioni di euro complessivi, ma manca ancora quella con il Real che, secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, ...

