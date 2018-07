Cristiano Ronaldo | alla scoperta di Madeira | l' isola dove è nato il mito CR7

Il Museo di Cristiano Ronaldo : la cassaforte dei suoi ricordi. TUTTE LE FOTO : Dai palloni portati a casa dopo ogni tripletta alle maglie storiche: il Museo dedicato al campione portoghese è un patrimonio di ricordi, trofei individuali e di squadra. Ecco le immagini più belle

Il nuovo calciatore della Juventus Emre Can in Piazza Castello a Torino attende… Cristiano Ronaldo [FOTO] : 1/12 Alberto Gandolfo/LaPresse LaPres ...

Calciomercato - Cristiano Ronaldo alla Juve : cosa sappiamo finora : Un rincorrersi di voci. Tra chi l'aveva già visto a Torino e la maglietta col numero 7 già in vendita in via non ufficiale. Psicosi Cristiano Ronaldo, con il colpo del secolo per cui continua a ...

Cristiano Ronaldo rifiuta 200 milioni dalla Cina : Si arricchisce di un nuovo tassello la telenovela legata al futuro del campionissimo del Real Madrid Cristiano Ronaldo. Secondo un'indiscrezione proveniente dall'autorevole quotidiano sportivo spagnolo "Marca" infatti, da sempre molto vicino alle vicende dei blancos, Cr7 avrebbe cordialmente rifiutato una faraonica offerta proveniente dalla Cina, più precisamente dal Guangzhou Evergrande allenato da Fabio Cannavaro. Marca riporta un contratto ...

Cristiano Ronaldo - no alla Cina : vuole solo la Juventus : CR7 rifiuta la proposta cinese da 200 milioni di euro per due anni: è un altro segnale di come il portoghese abbia già dato la sua parola alla Vecchia Signora

Cristiano Ronaldo alla Juventus - le ultime notizie : Rispetto a ieri i tempi della trattativa sembrano essersi allungati: le ultime novità dalle fonti più affidabili, messe in ordine The post Cristiano Ronaldo alla Juventus, le ultime notizie appeared first on Il Post.

Modric : 'Non credo che Cristiano Ronaldo andrà via' : 'Vediamo che succede - ha detto dopo il quarto di finale vinto contro la Russia - Non credo che andra' via e mi piacerebbe se rimanesse perche' e' il miglior giocatore al mondo. Significa molto per ...

Cristiano Ronaldo ALLA JUVENTUS/ Ultime notizie - telefonata Ancelotti-CR7 - Carletto : “Vai da Allegri” : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS, Ultime notizie, martedì il grande annuncio? Ma Luka Modric frena tutto: "Rimane con noi". Fra 48 ore vertice del direttivo del Real Madrid(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 13:51:00 GMT)

Juventus - Cristiano Ronaldo chiama Ancelotti : aggiornamenti clamorosi : Juventus-Cristiano Ronaldo, continua senza sosta la trattativa per il portare il portoghese in Italia, la fumata bianca è vicina e dovrebbe arrivare tra martedì e mercoledì. Nuovi indizi nelle ultime ore ma è emerso anche un clamoroso indizio e riportato dal ‘Corriere dello Sport’. Il portoghese infatti qualche giorno fa avrebbe chiamato l’attuale tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti per avere qualche informazione in più ...

Cristiano Ronaldo e l’incredibile statistica in Champions League : negli ultimi 10 anni ha segnato più gol della Juve : Cristiano Ronaldo superlativo in tutte le sue sfaccettature, in Champions League però il portoghese sembra esaltarsi ulteriormente Cristiano Ronaldo si sa, è uno dei calciatori più forti della storia del calcio e della Champions League. I suoi numeri nella competizione sono altisonanti e negli ultimi 10 anni ha vinto più di tutti nella tanto agognata Champions. Adesso che Cristiano Ronaldo sembra avvicinarsi alla Juventus, balza agli occhi ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - la FOTO ‘bianconera’ - no ad un’offerta shock dalla Cina e la commissione per Mendes : Cristiano Ronaldo-Juventus, siamo ai dettagli. Si sta per concludere la trattativa di mercato del secolo, il portoghese sta per diventare un calciatore bianconero, annuncio previsto già entro le prossime ore, forse anche martedì. Nelle ultime ore sono arrivati tanti indizi, adesso un altro, CR7 si è fatto FOTOgrafare in vacanza in Grecia insieme al fratello, pantaloncini neri e maglietta… bianca, una FOTO ‘bianconera’. E ...

Novità dal fronte Cristiano Ronaldo - non c’è solo la Juventus : “ha rifiutato un’offerta shock” : Cristiano Ronaldo e la super proposta rimandata al mittente, sembra proprio che il portoghese non intenda giocare in un campionato secondario Cristiano Ronaldo al centro di tante voci di mercato, come era ampiamente prevedibile dopo il suo annuncio d’addio al Real Madrid del post finale di Champions League. Il talento portoghese, secondo quanto rivelato da Marca, non avrebbe sul tavolo la sola offerta della Juventus, ma avrebbe già ...

Cristiano Ronaldo-Juventus la trattativa s’infiamma : spunta una telefonata con Ancelotti : Cristiano Ronaldo sempre più vicino alla Juventus: la telefonata ad Ancelotti prima del si ufficiale? Ancora nessuna notizia ufficiale per quanto riguarda l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. I tifosi scalpitano ormai da giorni, ma ormai la fremente attesa iniziale sembra un po’ scemata. Basta aggiornare in continuazione i canali ufficiali del club bianconero e dell’attaccante portoghese, appena la Juventus farà ...

Juventus - tutti a Linate per Cristiano Ronaldo : ma dall'aereo scende Borini : La Juventus sta per chiudere il colpo del secolo con l'acquisto dal Real Madrid di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese rinforzerebbe notevolmente la squadra di Massimiliano Allegri che punta ...