Costa crociere festeggia a Genova Tutti sullo scivolo più lungo al mondo

Festa di Costa crociere a Genova | : “Costa Zena Festival” fino a notte fonda tra concerti e spettacoli. Discesa un po’ “complicata” ma molto divertente per il Governatore e il Sindaco|

Costa crociere conquista il Guinness per il Gran Pavese più lungo : Costa Crociere ha battuto il record per il Gran Pavese, il filo di bandiere nautiche più lungo al mondo, disposto su due chilometri lungo il percorso del Costa Zena festival, l’evento con cui la compagnia festeggia oggi a Genova 70 anni, tra via XX settembre e il porto antico. A consegnarlo è stata Diletta Leotta, con il giudice ufficiale del Guinnes world record Lorenzo Veltri. “Il primato è stato raggiunto con 1.840 bandiere ...

Costa crociere festeggia 70 anni - con Peppa Pig e Pj Masks : Milano, askanews, - Costa Crociere festeggia 70 anni con una giornata di musica live, laboratori didattici e tanti altri eventi a Genova, sabato 7 luglio. Ad esibirsi sul palco artisti di ogni genere, ...

Costa crociere : passeggeri raddoppiati entro 5 anni : entro 5 anni, grazie ad un programma di investimenti di 6 miliardi di euro, il gruppo Costa – di cui fanno parte Costa Crociere e la compagnia tedesca Aida – raddoppierà il numero di passeggeri trasportati ogni anno sulle proprie navi, passando dagli attuali 2,5 milioni fino a 5 milioni. “Tra il 2018 e il 2023 – ha spiegato Neil Palomba, Direttore generale di Costa Crociere, in occasione della coin cerimony della Costa ...

Fincantieri : varata prima nave Costa crociere per mercato cinese : Roma, 22 giu. , askanews, Varo tecnico a Monfalcone per la Costa Venezia, la prima nave di Costa Crociere costruita per il mercato cinese. Lo afferma Fincantieri, sottolineando che la Costa Venezia ...

Stazione marittima - entra anche Costa Crociere. Sarà triumvirato : La Spezia - Costa Crociere farà parte insieme a Msc e Royal Caribbean della compagine che punterà a realizzare il project financing con il quale verrà realizzata la Stazione crocieristica e saranno ...

Costa crociere : sulle navi rifiuti ridotti del 4% : Nel corso del 2017 a bordo della flotta Costa sono stati ridotti del 4,4% i rifiuti prodotti per passeggero al giorno, e del 2% il consumo totale di acqua. E’ quanto emerge dal bilancio di sostenibilita’ della compagnia crocieristica che inoltre, con il programma 4goodfood si propone di ridurre del 50% gli sprechi alimentari a bordo entro il 2020. La nuova edizione del Bilancio di Sostenibilita’ ‘Sea You Tomorrow, Rotta ...

Salvare il mare - Costa crociere in prima linea. A bordo della Fascinosa per l'evento 'Goal 14' : PALERMO - Il mare come lo scrigno dell'uomo. È una miniera di risorse per l'economia. È il tesoro che dobbiamo conservare alle future generazioni. Si chiama Crescita Blu,...

Il Global Wellness Day a bordo di Costa crociere fra fitness e flashmob : Il 9 giugno cadrà il Global Wellness Day, un progetto no profit celebrato in oltre cento Paesi sotto lo slogan One day can change your whole life, un solo giorno può cambiarti la vita. Anche Costa Crociere sarà partner della sesta edizione dell’iniziativa dedicata al benessere e alla consapevolezza verso uno stile di vita sano e sostenibile come primo passo per prendersi cura di se stessi ma anche degli altri. Seguendo semplici inviti e ...

Costa crociere dona pasti a mensa poveri : ANSA, - BARI, 21 MAG - Lotta allo spreco alimentare a bordo delle navi Costa Crociere in collaborazione con Banco alimentare onlus. E' stato presentato oggi a Bari, a bordo della Costa Deliziosa, il ...