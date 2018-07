Coppa del Mondo 2020 | ottimismo su Nadal e Federer Addio Hopman Cup

Mountain bike - Coppa del Mondo Val di Sole : Gerhard Kerchbaumer secondo nel cross-country - Quentin Derbier e Romana Labounkova campioni nel 4X : Si è svolta tra venerdì 6 e domenica 8 luglio la Coppa del Mondo di Mountain bike. Ad ospitare l’evento il territorio italiano della Val di Sole, in Trentino-Alto Adige. Per quanto riguarda la specialità four cross il francese Quentin Derbier e la ceca Romana Labounkova vincono il titolo iridato; nel downhill confermate le egemonie del transalpino Amaury Pierron e della britannica Tahnee Seagrave; infine nel cross-country giunge davanti a ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Augusta 2018 : l’Italia chiude senza acuti. Giovanni De Gennaro e Christian De Dionigi eliminati in semifinale : l’Italia chiude senza acuti la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canoa slalom ad Augsburg (Germania). Anche gli ultimi due azzurri impegnati in gara sono usciti di scena in semifinale, per una prova complessiva quindi decisamente opaca. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i risultati dell’ultima giornata. Nel K1 Giovanni De Gennaro e Christian De Dionigi saltano entrambi una porta e chiudono la semifinale nelle retrovie, ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : Ghisolfi sfiora il podio a Villars! Schubert - Garnbret - Shikov e Jaubert in trionfo : A Villars (Svizzera) è tornata protagonista la Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva, disciplina che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Protagonisti lo speed e il lead, al suo esordio stagionale. LEAD (maschile) – Stefano Ghisolfi sfiora il terzo gradino del podio e si deve accontentare del quarto posto (33+), dopo aver raggiunto lo stesso livello del quotato nipponico Tomoa Narasaki ma impiegandoci più tempo. Il ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Augusta 2018 : Stefanie Horn - Roberto Colazingari e Stefano Cipressi si fermano in semifinale : Seconda giornata negativa per l’Italia nella terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canoa slalom. Ad Augsburg (Germania) i tre azzurri impegnati nelle gare odierne sono stati eliminati in semifinale. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. Partiamo dal K1 dove Stefanie Horn non riesce a ripetere la prestazione di Cracovia e chiude la semifinale in 14ma posizione. L’atleta italo-tedesca ha commesso due errori, accumulando ...

Mondiali Russia 2018 - quarti di finale : le partite di oggi di Coppa del Mondo in Tv e streaming : Secondo e ultimo giorno dei quarti di finale di Russia 2018: oggi le sfide tra Svezia – Inghilterra e Russia – Croazia

Mondiali 2018 : Francia - hai la Coppa del Mondo in mano! Super-favoriti - strada spianata senza il Brasile! : Ora la Francia è la grande favorita per conquistare i Mondiali 2018 di calcio. I Galletti sembrano essere lanciatissimi verso il trofeo dopo la clamorosa eliminazione del Brasile, sulla carta la grande avversaria dei transalpini e invece crollato sotto i colpi di uno scatenato Belgio, sempre più rivelazione di questa rassegna iridata (ma stiamo comunque parlando della seconda squadra del tanto bistrattato ranking FIFA). La compagine guidata da ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Augusta 2018 : cinque azzurri accedono in semifinale. Stefanie Horn terza in batteria : Si è aperta oggi ad Augsburg (Germania) la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canoa slalom. Prima giornata positiva per l’Italia, con cinque azzurri su sette che accedono alle semifinali. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. Partiamo dal kayak dove Stefanie Horn apre subito bene timbrando il terzo tempo nella prima run. L’azzurra, reduce dal terzo posto di Cracovia, ha chiuso la sua prova senza sbavature in ...

Mondiali Russia 2018 - quarti di finale : le partite di oggi di Coppa del Mondo in Tv e streaming : Primo giorno dei quarti di finale di Russia 2018: oggi le sfide tra Uruguay – Francia e Brasile – Belgio

Tiro a volo - Coppa del Mondo Tucson 2018 : Italia sperimentale negli Stati Uniti : Un’Italia totalmente rinnovata nei 12 atleti al via è quella che si presenta a Tucson, USA, per la quarta prova della Coppa del Mondo di Tiro a volo. Nella località statunitense si terrà l’ultimo appuntamento prima di Europei e Mondiali. Rispetto a quanto visto nelle prime prove, il DT Albano Pera ha variato la composizione della formazione azzurra. Per lo skeet, le cui due gare si svolgeranno tra l’11 ed il 13 ...

Mondiali Russia - al via i quarti : chi vincerà la Coppa del fair play in campo? : Mondiali Russia – L’atmosfera si fa ancora più calda e la posta in gioco è sempre più alta: chi saprà mantenere maggiormente la calma in campo? Secondo i tifosi italiani la squadra più irascibile ai quarti sarà la Svezia, candidata a ricevere il maggior numero di cartellini rossi (33,3%). La sfida contro i britannici, quindi, potrebbe mettere a dura prova l’equilibrio svedese. Inghilterra che, invece, si contraddistingue ...

Mondiali di Russia 2018 - via ai quarti : chi vincerà la Coppa del fair play in campo? : William Hill interroga i tifosi italiani su virtuosi e viziosi della sfida mondiale in corso e riflette su un altro grande protagonista: il VAR Russia 2018 procede a spron battuto e il fischio d’inizio per i quarti di finale è atteso per domani alle ore 16 con il primo match che vedrà in campo l’Uruguay contro la Francia. Per ingannare l’attesa, William Hill Scommesse Sportive, ha interrogato i tifosi italiani su come si ...

Mondiali - il Ct del Belgio : “il Brasile sa come si vince la Coppa del Mondo” : “Belgio e Brasile sono molto simili per quanto riguarda la qualità e il talento dei giocatori, ma la differenza è che noi non abbiamo mai vinto un Mondiale”. Lo ha detto il ct del Belgio Roberto Martinez, alla vigilia della partita contro la Selecao, valida i quarti di finale di Russia 2018. “I brasiliani non hanno il blocco psicologico di chi non ha mai vinto i Mondiali – ha detto ancora il ct belga -. A parte il ...

Mountain Bike - il Team Bianchi Countervail si prepara per la tappa di Coppa del Mondo in Val di Sole : Tempier, secondo un anno fa tra gli Elite, Colledani, vincitore nel 2017 tra gli U23, Fontana e Teocchi saranno in gara in Trentino, Venerdì 6 e Domenica 8 Luglio La tappa di Coppa del Mondo in Val di Sole non è un appuntamento come gli altri per Stephane Tempier e Nadir Colledani del Team Bianchi Countervail. E non potrebbe essere diversamente dopo le eccellenti prestazioni del 2017, quando il 32enne transalpino riuscì a contendere il ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : a Villars tutti i big. L’Italia punta su Ghisolfi - Fossali e Gontero : La Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva torna a essere protagonista dopo un mesetto di assenza e riparte da Villars (Svizzera) dove il 6-7 luglio saranno protagonisti lo speed e il lead. Prosegue l’avventura della velocità mentre la disciplina più tecnica farà il proprio debutto stagionale nell’amena località elvetica, uno dei punti di riferimento per questa specialità che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. ...