Continua I Bastardi di Pizzofalcone su Rai1 | anticipazioni quinto episodio dell’8 luglio

optimaitalia

: Continua #IBastardidiPizzofalcone su Rai1, anticipazioni quinto episodio dell' #8luglio - OptiMagazine : Continua #IBastardidiPizzofalcone su Rai1, anticipazioni quinto episodio dell' #8luglio - pierluigimaria6 : @matteosalvinimi Grande Matteo lascia perde quella merda di persone bacate e soprattutto idioti ....!!! Bastardi ch… - Azanzara2017 : @francescatotolo @marisavillani ormai lo sanno anche i bambini.....solo la sinistra continua a far finta diniente m… -

(Di domenica 8 luglio 2018) Penultimoper Idisu. Stasera, domenica 8, l'emittente manderà in onda ilappuntamento della prima stagione della fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni.Nei precedenti episodi abbiamo visto l'ispettore Lojacono e Laura Piras finalmente insieme. Anche tra Alex Di Nardo e la collega Rosaria sembra nascere qualcosa. Nell'di stasera, dal titolo "Misericordia", la squadra di Giuseppe indaga sul delitto di una giovane ragazza di colore, una volontaria nigeriana. Il suo cadavere è stato ritrovato dietro la chiesa, dove era protetta dal parroco, Don Michele.La squadra di Lojacono inizia ad indagare sul caso, anche perché l'omicidio inquieta e non poco i parrocchiani e gli altri giovani volontari che, insieme alla vittima, lavorano, dandosi da fare in mille attività per aiutare i più poveri del quartiere di ...