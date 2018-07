Concerto Negramaro a Messina | Stadio San Filippo Probabile scaletta e divieti 8 luglio

In trentamila al Concerto dei Negramaro : Sono attesi circa 30mila spettatori domani al 'Franco Scoglio' per vedere i Negramaro. Non sarà il tutto esaurito di venti giorni fa per Vasco, ma il concerto del gruppo salentino resta un evento di ...

Orari e scaletta dei Negramaro a Pescara - info ritiro biglietti per il Concerto del 5 luglio allo stadio Adriatico : Riprende dopo una pausa di qualche giorno in seguito al grande concerto allo stadio Olimpico di Roma l'Amore Che Torni Tour Stadi 2018 dei Negramaro a Pescara, il 5 luglio, sul palco dello stadio Adriatico. La band di Giuliano Sangiorgi, reduce dal concerto di Roma di sabato 30 giugno, torna sul palco per le ultime tre date della tournée negli stadi a supporto dell'ultimo omonimo album in studio, che li vedrà esibirsi anche al San Filippo di ...

Concerto dei Negramaro a Pescara : divieti e scaletta dei brani : Gli eventi di questa importanza fanno bene all'economia cittadina e continueremo a lavorare affinché possano essere sempre di più le opportunità su questo settore, in grado di coinvolgere grandi nomi,...

I Negramaro negli stadi con un manifesto contro il cinismo nell’Amore Che Torni Tour 2018 : video dal Concerto di Roma : Generoso, avvolgente, carico di significati: è questo il nuovo Tour dei Negramaro negli stadi, giunto al giro di boa con la data di sabato 30 giugno all'Olimpico di Roma di fronte a 50mila persone. Un impianto scenografico ipertecnologico e imponente sullo stile delle grandi produzioni internazionali, dei visual originali e centrati che fanno da raccordo tra diversi momenti dello show e il modo con cui Giuliano Sangiorgi cerca costantemente ...

Negramaro - Concerto Roma/ Stadio Olimpico - Giuliano Sangiorgi : "Grazie - ho la vostra voce sulla pelle" : Negramaro, Concerto allo Stadio Olimpico di Roma oggi, sabato 30 giugno: scaletta, orari e biglietti ancora disponibili. Nuovi problemi audio per la band salentina?(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 13:51:00 GMT)

NEGRAMARO - Concerto ROMA/ Stadio Olimpico - biglietti e scaletta : foto - Emma Marrone tra il pubblico : NEGRAMARO, CONCERTO allo Stadio Olimpico di ROMA oggi, sabato 30 giugno: scaletta, orari e biglietti ancora disponibili. Nuovi problemi audio per la band salentina?(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 22:55:00 GMT)

Negramaro - Concerto Roma/ Stadio Olimpico - biglietti e scaletta : foto - l'entusiasmo dei fan : Negramaro, Concerto allo Stadio Olimpico di Roma oggi, sabato 30 giugno: scaletta, orari e biglietti ancora disponibili. Nuovi problemi audio per la band salentina?(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 20:20:00 GMT)

Negramaro - Concerto Roma/ Stadio Olimpico - biglietti e scaletta : "Abbiamo lavorato tanto per questo" : Negramaro, concerto allo Stadio Olimpico di Roma oggi, sabato 30 giugno: scaletta, orari e biglietti ancora disponibili. Nuovi problemi audio per la band salentina?(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 17:40:00 GMT)

NEGRAMARO - Concerto ROMA/ Stadio Olimpico - biglietti disponibili - scaletta e informazioni viabilità : NEGRAMARO, CONCERTO allo Stadio Olimpico di ROMA oggi, sabato 30 giugno: scaletta, orari e biglietti ancora disponibili. Nuovi problemi audio per la band salentina?(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 11:49:00 GMT)

Scaletta dei Negramaro a Roma il 30 giugno - orari e ritiro biglietti per il Concerto all’Olimpico : come raggiungere lo stadio : Col concerto dei Negramaro a Roma il 30 giugno l'Amore Che Torni Tour Stadi 2018 giunge al giro di boa: la band torna ad esibirsi all'Olimpico a cinque anni dall'ultimo concerto del 16 luglio 2013, quando con Una Storia Semplice celebrò i primi dieci anni di carriera Giuliano Sangiorgi (voce, piano e chitarre), Emanuele Spedicato (chitarre), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria), Andrea Mariano (pianoforte, sintetizzatori, ...

NEGRAMARO - Concerto ROMA/ Stadio Olimpico : scaletta - biglietti e orari. Nuovi problemi tecnici in arrivo? : NEGRAMARO, CONCERTO allo Stadio Olimpico di ROMA oggi, sabato 30 giugno: scaletta, orari e biglietti ancora disponibili. Nuovi problemi audio per la band salentina?(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 06:42:00 GMT)

Negramaro - Concerto flop a Milano e fan/ Problemi d'acustica anche ai concerti di Cremonini e J-Ax e Fedez : concerto flop dei Negramaro a Milano: all'indomani dell'esibizione a San Siro la band è stata attaccata sui social dai fans, delusi dall'acustica e Problemi audio: "Imbarazzante, scusatevi"(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 21:07:00 GMT)

NEGRAMARO - Concerto FLOP A MILANO E FAN IN RIVOLTA/ Non è la prima volta - organizzatori sotto accusa? : CONCERTO FLOP dei NEGRAMARO a MILANO: all'indomani dell'esibizione a San Siro la band è stata attaccata sui social dai fans, delusi dall'acustica e problemi audio: "Imbarazzante, scusatevi"(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 19:40:00 GMT)

Negramaro - Concerto flop a Milano e fans in rivolta/ Polemica social per l'acustica : "Spettacolo indecoroso" : concerto flop dei Negramaro a Milano: all'indomani dell'esibizione a San Siro la band è stata attaccata sui social dai fans, delusi dall'acustica e problemi audio: "Imbarazzante, scusatevi"(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 16:20:00 GMT)