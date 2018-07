Con l’arrivo di Good Girls su Netflix diventa ufficiale il rinnovo della serie per una

Mondiali Russia 2018 - sorpresa per la Spagna all’arrivo a Mosca : giocatori sottoposti a Controllo antidoping : La Federazione spagnola ha fatto sapere che alcuni giocatori sono stati sottoposti a controllo antidoping all’arrivo a Mosca, sede del prossimo match contro la Russia Diversi giocatori della nazionale di calcio spagnola sono stati sottoposti ad un controllo antidoping presso l’hotel di Mosca dove sono alloggiati, secondo quanto riferito dalla federazione. LaPresse / AFP PHOTO / PIERRE-PHILIPPE MARCOU “A mezzogiorno di ...

MotoGp – Marquez - l’arrivo di Lorenzo in Honda e quei paragoni Con Rossi : “Valentino? Un punto di riferimento” : Marc Marquez e quelle parole di elogio nei confronti di Valentino Rossi che lasciano sorpresi: lo spagnolo della Honda continua ad avere come punto di riferimento il Dottore-- I piloti della MotoGp tornano protagonisti dopo una settimana di stop. Oggi la conferenza stampa di Assen darà il via al weekend del Gp d’Olanda, in attesa di accendere i motori, domani mattina, per la prima sessione di prove libere. Si prospetta uno spettacolo ...

“Cosa l’hanno ridotta a fare”. Cristina Parodi - che batosta dalla Rai. Con l’arrivo di Mara Venier - ecco il ripiego che le tocca : Su Rai Uno la sua ‘Domenica In’, partita in tandem con la sorella Benedetta e proseguita in solitaria con una scaletta stravolta nel corso dei mesi per tentare di risollevare lo share, ha lasciato campo libero alla concorrenza, trainata da una sempre più forte Barbara d’Urso. A partire da settembre il contenitore domenicale del primo canale Rai tornerà ad essere animato da una sua storica conduttrice, Mara Venier, con cui ...

Inter - ufficiale l’arrivo di Nainggolan : Contratto sino al 2022 : Radja Nainggolan approda all’Inter dopo l’esperienza giallorossa, il centrocampista ha firmato un contratto per 4 stagioni sino al 2022 L’Inter ha ufficializzato l’arrivo di Nainggolan attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale del club: “Radja Nainggolan è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore belga ha firmato col Club nerazzurro un contratto fino al 30 giugno del 2022. Nato il 4 ...

Calciomercato Udinese - è fatta per l’arrivo di Musso : il Racing ha accettato l’offerta dei bianConeri : Il club bianconero ha preso il portiere per la prossima stagione, si tratta dell’estremo difensore del Racing Musso In attesa che si definisca l’operazione Meret, seguito da Napoli e Roma, l’Udinese ha in pugno un nuovo portiere. Si tratta di Musso, estremo difensore classe ’94 del Racing Avellaneda. Operazione ormai ai dettagli, il club argentino infatti ha accettato l’offerta della famiglia Pozzo, che porterà ...

Cagliari - ufficiale l’arrivo di Srna : i dettagli Contrattuali : Darijo Srna ha firmato con il Cagliari, il neo tecnico Maran avrà un uomo d’esperienza sulla corsia di destra per la sua squadra Il Cagliari Calcio ha annunciato l’arrivo in rossoblù del giocatore Darijo Srna, che ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo. Nato a Metkovic, in Croazia, il 1° maggio 1982, Srna ha al suo attivo una grande carriera internazionale, sia a livello di club che di Nazionale. Con lui il ...

L’arrivo dell’estate è più bello Con Terranova Summer Collection [GALLERY] : Terranova celebra L’arrivo dell’estate Terranova Summer Collection un viaggio pop tra Ibiza e tropical beach Parte da Ibiza il viaggio estivo di Terranova. Attraversa mari e spiagge scaldate dal sole del Mediterraneo, per fermarsi sulle onde e le note festose delle Baleari. Sono pop le vacanze del brand, tutte focalizzate sui mood della stagione più amata, la sua energia e il desiderio di viverla in pieno. Dalle stampe tropical agli slogan ...

Calciomercato Juventus - ufficiale l’arrivo di Emre Can : i bianConeri pagheranno… 16 milioni di euro : Il club bianconero ha ufficializzato l’arrivo di Emre Can dal Liverpool, il tedesco ha firmato un contratto di quattro anni fino al 2022 Emre Can è un nuovo calciatore della Juventus, il club bianconero ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista tedesco con un comunicato apparso sul proprio sito. ù ph. sito ufficiale Juve “La Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva ...

Pitbull ha annunciato l’arrivo di una nuova canzone Con Britney Spears e Marc Anthony : Si vola! The post Pitbull ha annunciato l’arrivo di una nuova canzone con Britney Spears e Marc Anthony appeared first on News Mtv Italia.

L’inContro Conte-Macron si farà : “Gestione unitaria dell’arrivo dei migranti” : Una telefonata nella notte tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte pare aver riportato il sereno nei rapporti tra Francia e Italia, che domani si vedranno per un pranzo. Notizia confermata dall’Eliseo. Nel menù, ovviamente, la gestione del flusso di migranti dal Nord Africa. In una nota Palazzo Chigi...

Domani pranzo Conte-Macron : “Gestione unitaria dell’arrivo dei migranti” : Una telefonata nella notte tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte pare aver riportato il sereno nei rapporti tra Francia e Italia, che Domani si vedranno per un pranzo. Notizia confermata dall’Eliseo. Nel menù, ovviamente, la gestione del flusso di migranti dal Nord Africa. In una nota Palazzo Chigi...

Sassuolo - Squinzi Conferma l’arrivo di De Zerbi : “speriamo di ripetere la storia che abbiamo fatto Con Di Francesco” : Il patron del Sassuolo ha parlato dell’arrivo di De Zerbi, sottolineando che la speranza sia quella di ripercorrere le orme di Eusebio Di Francesco “Con De Zerbi speriamo di ripetere la storia recente che abbiamo fatto con Eusebio Di Francesco“. Così Giorgio Squinzi, patron del Sassuolo, durante la cerimonia di consegna dei diplomi della XIII edizione del master SBS (Sport Business Strategies) presso il Salone d’Onore del ...

Ciclismo – Campionato del Mondo BMX - oggi l’arrivo degli azzurri a Baku : dieci gli atleti Convocati : La selezione azzurra guidata da Francesco Gargaglia arriverà oggi in Azerbaijan, il CT convinto: “il gruppo ha molto potenziale, siamo pronti” Tutto pronto a Baku per il Campionato del Mondo BMX, in programma da oggi al 9 giugno. Un mondiale, il quarto che l’Azerbaijan ospiterà, che promette già spettacolo. Perché non ci sono limiti di velocità sulla strada per il successo. La selezione azzurra (sotto i convocati) ...

X Factor nuova giuria 2018 : Confermato l’arrivo di Asia Argento : X Factor 2018: chi sono i nuovi giurati e quelli riconfermati La produzione di X Factor ha svelato la nuova giuria del talent show Sky. Come sussurravano da mesi le indiscrezioni, tra i giurati è arrivata anche Asia Argento. Confermati invece Mara Maionchi, Fedez e Manuel Agnelli. Questa sarà la dodicesima edizione del programma musicale […] L'articolo X Factor nuova giuria 2018: confermato l’arrivo di Asia Argento proviene da Gossip ...