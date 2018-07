Con Carlo Vanzina muore il cinema classico italiano Come dirigeva il regista che tutti

Addio Carlo Vanzina - ha rac Con tato il calcio e i suoi tifosi : le migliori citazioni in 10 video cult : Che risveglia gli italiani portando in scena il mondo del pallone. E nel 2006 il capolavoro è firmato dai sei ben noti giocatori del Milan. Dida, Costacurta, Ambrosini, Shevchenko, Gattuso e Paolo ...

Morto Carlo Vanzina : aveva un legame speciale Con Fregene e il litorale romano : Morto a Roma il regista Carlo Vanzina : lo hanno reso noto la moglie Lisa e il fratello Enrico. aveva 67 anni. Vanzina , nato il 13 marzo 1951, era figlio del regista e dello sceneggiatore Steno (Stefano Vanzina ) e di Maria Teresa Nati. Re della commedia, ha creato il “cinepanettone”. In 40 anni di carriera ha realizzato circa 60 film. Ha avuto un legame importante con il litorale romano , in particolare Fregene : con il papà e il ...

Addio a Carlo Vanzina - ha rac Con tato Con un sorriso l'Italia e gli edonisti anni Ottanta : ... Carol Alt, ma ha anche diretto star internazionali come Faye Dunaway, Matthew Modine, Bo Derek, Rupert Everett oltre al mostro sacro Gian Maria Volonté protagonista del noir 'Tre colonne in cronaca'.

Addio a Carlo Vanzina - che Con il fratello Enrico ha fatto la storia della commedia italiana - Best Movie : ... come quando nel 1985 debuttarono con il noir Sotto il vestito niente , a cui seguirono l'avventura in costume La partita , del 1988 e il poliziesco Tre colonne in cronaca , del 1990. Nel 1999 fa ...