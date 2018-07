Comprare un’auto | dal concessionario a Whatsapp Oggi le macchine si acquistano sui social

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 luglio 2018) Facebook ha organizzato il primo Auto summit: un evento dedicato a illustrare il nuovo percorso di acquisto di. Presenti in sala ci sono influencer, blogger e (pochi) giornalisti specializzati del settore. La prima a prendere la parola è Thomais Zaremba, Head of Global strategy for auto. Già mi sorprendo a rendermi conto che Mark Zuckerberg ha un settore della sua azienda interamente dedicato alle auto, ma questo è niente. Thomais è una donna che parla a braccio e ci illustra alcuni trend effettivamente interessanti che possono essere riassunti così: “It’s not about moving merchandise, it’s about moving people”. Questo spiega i circa 2,5 miliardi di persone che pubblicano stories su Instagram. Collegato a questo concetto è il fatto che la possibilità di personalizzare qualunque cosa è ormai quasi tutto. Più del 75% degli americani sono disposti a pagare di più un brand, proprio ...