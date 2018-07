Commisso | “il Milan? Sono ancora in gioco”

calcioweb.eu

(Di domenica 8 luglio 2018) “Ilin gioco, sia con Yonghong Li sia con il fondo Elliott”.le parole Roccosull’acquisizione del, in attesa di possibili svolte societarie, in un’intervista a Sky Sport nella quale rivela la sua fiducia di acquisire il club subito da Yonghong Li o successivamente da Elliott. “Ero vicino a chiudere l’operazione con Yonghong Li? Quello che è stato detto è basato sui fatti. Ho lavorato su questo affare per tanto tempo ed eravamo veramente vicini a firmare un contratto preliminare che avrebbe permesso di andare avanti per l’acquisizione del team”, ha aggiunto l’imprenditore italo americano che èin vantaggio per l’acquisizione del. “Sefiducioso sull’acquisizione del club? Non posso dire questo, quello che posso dire è che non controllo il ...