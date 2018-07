Come la moda diventerà più sostenibile

WHATSAPP - Come NASCONDERE FOTO INVIATE E RICEVUTE/ Arriva anche la modalità broadcast nelle chat di gruppo : WHATSAPP, NASCONDERE le FOTO INVIATE e RICEVUTE, in arrivo l’aggiornamento anti-stalker che permette di non mostrare immagini e filmati spediti o meno(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 18:29:00 GMT)

Andrà di moda vestirsi Come i padri? : Cioè vestirsi male, con abiti sciatti ma comodi: è il nuovo stile su cui si stanno buttando diverse importanti aziende di moda The post Andrà di moda vestirsi come i padri? appeared first on Il Post.

Cyberpunk 2077 : in futuro potrebbe arrivare una modalità multiplayer - ma il gioco uscirà Come esperienza single player : Cyberpunk 2077 è realtà e si è mostrato con un incredibile trailer in occasione dell'E3 2018. In seguito, gli sviluppatori hanno condiviso parecchie informazioni sull'atteso gioco e, tra i vari dettagli emersi, si confermava il titolo come un'esperienza per giocatore singolo.Sicuramente, alla sua uscita, Cyberpunk 2077 sarà un gioco single player, ma in futuro le cose potrebbero cambiare con il possibile arrivo di una modalità multiplayer.Questo ...

Come il mondo della moda ha aiutato «Ocean’s 8» : «È stato incredibile il modo in cui tutte siano state d’accordo sull’idea che mi avrebbero condivisa», racconta la costumista Sarah Edwards a British Vogue a proposito dell’avere lavorato per tutte e otto le protagoniste del film blockbuster dell’estate 2018 Ocean’s 8. «Le attrici di solito sono abituate a essere le uniche protagoniste di un film, e non a dovere dividere quel ruolo con altre sette, ma sono state ...

Guè Pequeno : "Il rap è Come il rock. Se è troppo di moda piace solo ai bambini" : Di certo Gué Pequeno parla chiaro. Nelle sue canzoni , è stato l'italiano più ascoltato su Spotify nel 2017, . E anche nei libri , la sua autobiografia Guérriero, edita da Rizzoli, è arrivato al primo ...

Huawei P20 Pro lo sai Come si attiva la modalità risparmio energetico : attivare la modalità di risparmio energetico di Huawei P20 Pro. Se non lo sapete, oltre oltre alla modalità di risparmio energetico "Ultra Power Saving", Huawei P20 Pro ha anche integrato una versione più soft di risparmio della batteria che può essere attivata tramite la barra di stato.

Come realizzare uno slideshow alla moda : Al giorno d’oggi i social sono diventati una parte integrante delle nostre vite. Apriamo le nostre pagine Facebook e Instagram in ogni momento libero della giornata, dalla fila alle poste a quei momenti di pausa tra una mansione e l’altra, finendo per spendere ore e ore nella nostra giornata tra messaggi, condivisioni e semplice scrolling. I contenuti da sempre sul podio del mondo social, erano fino ad adesso le foto, vere star del web e della ...