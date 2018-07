Claudio Santamaria e Francesca Barra di nuovo sposi Nozze a Roma | c' è l' atto di

Nozze bis per Claudio Santamaria e Francesca Barra : Da Las Vegas a Roma, dal Nevada al Lazio. A otto mesi dalle Nozze nel deserto del Mojave, Claudio Santamaria e Francesca Barra decidono di rinnovare le promesse nella Città Eterna, insieme a parenti e amici. L’intenzione, che la coppia aveva annunciato a inizio del 2018, trova conferma nella pubblicazione dell’atto dell’Albo Pretorio del Comune di Milano. Un modo per condividere la gioia dell’unione con un rito ...

Francesca Barra e Claudio Santamaria - nozze bis a Roma : Francesca Barra e Claudio Santamaria, anniversario di un anno di amore Francesca Barra e Claudio Santamaria, un anno d'amore. La giornalista su Instagram ricorda l'anniversario della prima volta che è stata paparazzata con l'attore 8 mesi dopo le nozze celebrate a Las Vegas, Claudio Santamaria ha deciso di sposare nuovamente l'amata Francesca Barra. Il protagonista de Lo ...

Il regista Claudio Santamaria e la giornalista Francesca Barra si (ri)sposano : Il regista Claudio Santamaria e la giornalista Francesca Barra si (ri)sposano. Questa volta, il luogo scelto per celebrare le nozze sarà Roma, come si scopre da un documento pubblico rilasciato dal Comune di Milano.La coppia si era già sposata nel novembre dell'anno scorso a Las Vegas, ma avevano deciso di non comunicarlo al pubblico, fino al gennaio del 2018, quando Santamaria ha rotto il silenzio. In un video pubblicato su ...

Francesca Barra e l’amore con Claudio Santamaria : ‘Chi voleva metterci in difficoltà ha fallito’ : Non è stato un anno semplice, per Francesca Barra e Claudio Santamaria. Dodici mesi dopo il primo scatto che li ritraeva assieme, però, i due sono diventati ufficialmente marito e moglie, si sono sostenuti a vicenda in più di un momento anche via internet e ora puntano a lasciarsi alle spalle tutti i problemi di ‘odio social’ avuti dal luglio del 2017 a oggi. E a mettere a fuoco chiaramente quest’obiettivo è la stessa ...

Francesca Barra e Claudio Santamaria - anniversario di un anno di amore : Un anno fa Francesca Barra e Claudio Santamaria furono fotografati insieme a Matera. La giornalista sul suo profilo Instagram ricorda quell'anniversario ripercorrendo anche tutti i problemi e le critiche ai quali sono andati incontro. Un anno fa io e Claudio siamo stati immortalati alla Festa Della Bruna a Matera per la prima volta (pubblicamente) insieme. Da quel giorno ho dovuto ingoiare parole orrende che abbiamo combattuto in un solo ...

Claudio Santamaria e Francesca Barra nell’azzurro mare di Capri : Se l’estate 2017 è stata la prima insieme, quella in cui si prendono le misure, si decide se «mare o montagna», si provano a incastrare due vite fino a quel momento distanti, questa che è appena iniziata è la stagione delle conferme. Per Francesca Barra, 38 anni, e Claudio Santamaria, 43, che in meno di un anno sono anche andati a nozze. E che oggi si divertono a definirsi, via social, una «banale e vecchia coppia», al riparo dal gossip e ...

“Ma cosa ti è successo?”. Claudio Santamaria irriconoscibile : Fino a qualche anno fa era considerato uno degli attori italiani più bravi e sexy, apprezzato non solo per le innate capacità recitative che gli avevano permesso di prendere parte anche a pellicole di fama internazionale, ma anche per il suo aspetto molto affascinante. Oggi, ecco comparire all’improvviso quelle foto che hanno lasciato le fan di Claudio Santamaria decisamente interdette, a chiedersi se non si tratti di scatti che non ...

Claudio Santamaria difende Francesca Barra dopo le polemiche su Corona : Claudio Santamaria difende Francesca Barra dopo le polemiche suscitate dall’intervista a Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi è stato ospite di Non è l’Arena, il programma di Massimo Giletti, dove si è confrontato con diversi opinionisti, fra cui proprio la giornalista. A scatenare le critiche è stato l’atteggiamento di Francesca Barra che ha sorriso di fronte alle battute di Fabrizio Corona su Selvaggia Lucarelli. ...

LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT/ Su Rai 4 il film con Claudio Santamaria (oggi - 4 giugno 2018) : Lo CHIAMAVANO JEEG ROBOT, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 4 giugno 2018. Nel cast: Claudio Santamaria e Ilenia Pastorelli, alla regia Gabriele Mainetti. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 09:48:00 GMT)

Claudio Santamaria e Francesca Barra voglia di famiglia : tenero papà con la piccola Greta : Messa da parte la sconfitta politica delle ultime elezioni, Francesca Barra e Claudio Santamaria si concedono una romantica giornata in riva al mare. La giornalista e l'attore infatti sono stati fotografati da 'Nuovo' durante ...