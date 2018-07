CLASSIFICA FORMULA 1 Mondiale Piloti e Costruttori | il doppio duello al Gp Gran Bretagna

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Gran Bretagna 2018 Silverstone (oggi) : Classifica Formula 1: Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Gran Bretagna 2018 a Silverstone. Sebastian Vettel e la Ferrari al comando su Hamilton e Mercedes(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 10:00:00 GMT)

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale Piloti e Costruttori : Vettel al comando! Gp Austria 2018 : CLASSIFICA FORMULA 1: Mondiale Piloti e Costruttori dopo il Gp Austria 2018 a Zeltweg Spielberg. Vince Max Verstappen, ritiro per le due Mercedes e Sebastian Vettel torna in testa(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 21:17:00 GMT)

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale Piloti e Costruttori : il doppio sorpasso della Ferrari. Gp Austria 2018 : CLASSIFICA FORMULA 1: Mondiale Piloti e Costruttori dopo il Gp Austria 2018 a Zeltweg Spielberg. Vince Max Verstappen, ritiro per le due Mercedes e Sebastian Vettel torna in testa(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 17:38:00 GMT)

Formula 1 - la CLASSIFICA piloti dopo il gran premio in Austria : ecco il ribaltone! : Si è concluso il gran premio d’Austria di Formula 1, clamorosi colpi di scena ed importanti indicazioni per il proseguo del campionato. Doppio ritiro pesantissimo per la Mercedes, problemi prima per Bottas e poi per Hamilton costretti a dare forfait, ne approfitta Verstappen che vince la gara con grande sorpresa ma merito per quanto fatto vedere in pista ma soprattutto la Ferrari. Al secondo posto un ottimo Kimi Raikkonen, finalmente ...

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale Piloti e Costruttori : Vettel torna in testa - disastro Mercedes! Gp Austria 2018 : Classifica Formula 1: Mondiale Piloti e Costruttori dopo il Gp Austria 2018 a Zeltweg Spielberg. Vince Max Verstappen, ritiro per le due Mercedes e Sebastian Vettel torna in testa(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 16:36:00 GMT)

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale Piloti e Costruttori : lotta nella top ten. Gp Austria 2018 Zeltweg : Classifica Formula 1: Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Austria 2018 a Zeltweg Spielberg. Hamilton e Mercedes al comando, Vettel e Ferrari inseguono(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 12:38:00 GMT)

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Austria 2018 Zeltweg (oggi 1 luglio) : Classifica Formula 1: Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Austria 2018 a Zeltweg Spielberg. Hamilton e Mercedes al comando, Vettel e Ferrari inseguono(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 09:30:00 GMT)

VIDEO / Formula 1 : highlights Gp Francia 2018 Le Castellet - Vettel spiega l'incidente. La CLASSIFICA : VIDEO Formula 1: highlights Gp Francia 2018 Le Castellet, classifica piloti e costruttori. Vittoria e soprasso al vertice per Hamilton; sul podio Verstappen e Raikkonen, Vettel quinto(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 10:25:00 GMT)

Video/ Formula 1 : highlights Gp Francia 2018 Le Castellet - CLASSIFICA piloti e costruttori : Video Formula 1: highlights Gp Francia 2018 Le Castellet, classifica piloti e costruttori. Vittoria e soprasso al vertice per Hamilton; sul podio Verstappen e Raikkonen, Vettel quinto(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 09:37:00 GMT)

Video/ Formula 1 - Gran Premio Francia 2018 : highlights della gara - CLASSIFICA piloti e costruttori : Video Formula 1, Gran Premio Francia 2018: gli highlights della gara, la classifica piloti e costruttori. Vince Lewis Hamilton, il pilota della Mercedes sorpassa ancora Sebastian Vettel(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 03:12:00 GMT)

Formula 1 - la CLASSIFICA piloti dopo il gran premio in Francia : Spettacolo ed emozioni durante il gran premio in Francia di Formula 1. Dominio da parte di Lewis Hamilton che si è riscattato dopo le ultime prestazioni, il campione del mondo in carica torna in testa alla classifica del mondiale dopo che nelle scorsa gara si era consumato il sorpasso da parte del ferrarista Vettel. La gara del tedesco della Rossa è stata condizionata da un contatto in avvio con Bottas, ad approfittarne è stato proprio Hamilton ...

Formula 1 Francia - la CLASSIFICA : Vettel e Bottas regalano la vittoria ad Hamilton [FOTO] : 1/10 © Photo4 / LaPresse 24/06/2018 Paul Ricard, France Sport Grand Prix ...

Diretta Formula 1/ F1 streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 : tempi e CLASSIFICA (Gp Francia 2018) : Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Francia 2018 Le Castellet: tempi e classifica delle due sessioni, si comincia a girare sul circuito (oggi venerdì 22 giugno)(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 01:15:00 GMT)

CLASSIFICA FORMULA 1 / Mondiale Piloti e Costruttori : primo Vettel - i grandi numeri di Seb (Gp Canada 2018) : CLASSIFICA FORMULA 1, Mondiale Piloti e Costruttori dopo il Gp Canada 2018 a Montreal: vince Sebastian Vettel che torna in testa, Lewis Hamilton adesso dista un punto ma la Mercedes...(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 11:44:00 GMT)