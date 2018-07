Ciro Immobile minacciato con un coltello

Ciro Immobile minacciato da ultras con coltello/ Il laziale aggredito mentre era in spiaggia a Francavilla : Ciro Immobile minacciato da ultras con coltello. Il laziale è stato insultato e aggredito mentre era in spiaggia a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 08:47:00 GMT)

Incredibile Milan - arriva il sì di Ciro Immobile : tutti i dettagli : Nonostante la stangata della Uefa e la sentenza che ha portato alla squalifica per una stagione dalle coppe europee, il Milan inizia a muoversi in modo importante sul mercato, nelle ultime ore super mossa. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio è arrivato il sì dell’attaccante della Lazio Ciro Immobile, un ritorno di fiamma deciso quello del club rossonero. L’agente del calciatore ha incontrare ieri a pranzo ...

Milan news : in arrivo Ciro Immobile dalla Lazio? : Raggiunto dai microfoni di Sky Sport l'attaccante della Lazio si è chiuso in difesa dichiarando: 'ora mi godo qualche giorno di vacanza, poi non vedrò l'ora di ricominciare' e driblando sui colori ...

Ciro e Jessica Immobile : passione - baci d’amore in una vacanza pazzesca [GALLERY] : 1/25 ...

Milan - ufficiale il riscatto di Borini mentre Ciro Immobile aspetta solo i rossoneri : Tramite un tweet dal profilo ufficiale il Sunderland, squadra che era proprietaria del cartellino di Fabio Borini, ha ufficializzato il riscatto del giocatore da parte del Milan. Dal primo luglio il giocatore sarà solo rossonero, dopo essersi trasferito al Milan nella scorsa stagione in prestito con obbligo di riscatto. Il club di Via Aldo Rossi ha sborsato 5,5 milioni di euro per il riscatto di Borini che, uniti ai 500 mila euro bonificati la ...

Immobile si gode la sua Jessica in vacanza : Ciro già in ‘ferie’ sullo yacht [GALLERY] : Ciro Immobile e la sua famiglia sullo yacht in vacanza: le ferie del calciatore della Lazio sono già iniziate insieme alla splendida Jessica Ciro Immobile dopo la fine del campionato di Serie A è alle prese con l’inizio delle sue vacanze. Il calciatore della Lazio si trova in mezzo ad uno splendido scenario marino su uno yacht di lusso con la sua famiglia. Le due figlie dell’attaccante e la bellissima moglie Jessica Melena fanno ...

Nazionale - Ciro Immobile si fa male e lascia il ritiro azzurro : Ciro Immobile ha lasciato il ritiro della Nazionale di Roberto Mancini a causa di un problema muscolare: salterà le amichevoli azzurre Il ct azzurro Roberto Mancini dovrà fare a meno di Ciro Immobile per le amichevoli contro Arabia Saudita, Francia e Olanda. L’attaccante della Lazio, sottoposto in mattinata agli accertamenti medici per un problema muscolare, lascerà nel pomeriggio il ritiro di Coverciano. (Spr/AdnKronos) L'articolo ...

Salvatore Esposito incontra Ciro Immobile : 'State senza pensieri' : ROMA - Finalmente lo ha trovato. Salvatore Esposito , meglio conosciuto come Genny Savastano, ha postato un breve video su Facebook nel quale svela di aver rintracciato Ciro , non l'Immortale, quello ...

Tegola sulla Lazio - per Ciro Immobile la stagione è finita : Il pianto di Ciro Immobile poco dopo l' infortunio muscolare accusato al tredicesimo minuto del primo tempo di Torino-Lazio , 0-1, fotografa alla perfezione il morale dell' attaccante italiano in ...

Michela Immobile compie 5 anni - ecco le FOTO della festa di compleanno della figlia di Ciro [GALLERY] : 1/8 ...

Torino-Lazio - infortunio per Ciro Immobile dopo 15' : sospetto stiramento : Brutte notizie da Torino, per i tifosi biancocelesti: nel posticipo della 35giornata Ciro Immobile si è infortunato ed è stato costretto a lasciare il campo dopo appena 15 minuti, al suo posto è ...