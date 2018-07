Cinema - politica - pubblico piange Vanzina : 11.16 Cinema , politica , pubblico piange Vanzina Cordoglio per la morte di Carlo Vanzina In una nota, la presidente del Senato Casellati scrive:" Il nostro Cinema perde un personaggio tra i più amati dal pubblico . ...

