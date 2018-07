Cinema | morto il regista Carlo Vanzina Aveva 67 anni

Lutto nel mondo del Cinema - morto il regista Carlo Vanzina : E' morto a Roma il regista Carlo Vanzina. A dare la notizia sono la moglie Lisa e il fratello Enrico. "Nella sua amata Roma, dov'era nato, ancora troppo giovane e nel pieno della maturit ...

Carlo Vanzina è morto : lutto nel mondo del Cinema : Il mondo del cinema è in lutto, questa notte è morto il regista e produttore cinematografico Carlo Vanzina. Aveva 67 anni. Fratello minore di Enrico, sua la fortunatissima saga dei cinepanettoni con la ...

Cinema in lutto - è morto Carlo Vanzina : L’annuncio dato dalla moglie Lisa e il fratello Enrico. Il regista si è spento a 67 anni dopo una lotta contro la malattia

LUTTO NEL MONDO DEL Cinema : È MORTO CARLO VANZINA : MORTO a Roma il regista CARLO VANZINA: lo hanno reso noto la moglie Lisa e il fratello Enrico. "Nella sua amata Roma, dov'era nato, ancora troppo giovane e nel pieno della maturità intellettuale, dopo ...

E' morto il regista Carlo Vanzina - Cinema - Spettacoli : ROMA. Insieme al fratello sceneggiatore Enrico, Carlo Vanzina ha raccontato le vacanze degli italiani e con quelle commedie di successo, a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, ha saputo ...

Claude Lanzmann è morto/ Il regista di Shoah si è spento all'età di 92 anni - Cinema in lutto : Claude Lanzmann è morto, il regista di Shoah si è spento all'età di 92 anni nella sua Parigi: ultime notizie, mondo del cinema in lutto per la scomparsa dell'artista(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 19:35:00 GMT)

MORTO GINO SANTERCOLE - NIPOTE E AUTORE DI ADRIANO CELENTANO/ Dai successi musicali al debutto al Cinema : MORTO GINO SANTERCOLE, NIPOTE e AUTORE di ADRIANO CELENTANO: addio al ragazzo della via Gluck. E' scomparso quest'oggi all'età di 77 anni, nella sua casa di Roma: un infarto(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 15:45:00 GMT)

E' morto Nino Chirco. Marsala piange il noto produttore Cinematografico : E' morto Nino Chirco. Il noto produttore e interprete cinematografico di Marsala, nato nel 1944, aveva realizzato diversi lavori, l'ultimo, nel 2016, 'Briciole sul mare', girato tra Marsala e ...

Lutto nel mondo del Cinema - è morto Ermanno Olmi : È morto ad Asiago il regista Ermanno Olmi. Aveva 86 anni, era nato il 24 luglio 1931 a Bergamo. Da tempo malato, venerdì era stato ricoverato per l’aggravarsi delle sue condizioni. Nonostante l’assistenza dei sanitari tuttavia non c’è stato niente da fare e il regista bergamasco è morto nella notte di domenica. ...

Cinema - è morto il regista Ermanno Olmi : Roma, 7 mag. , askanews, È morto a 87 anni il regista Ermanno Olmi. Nato a Bergamo, ma cresciuto a Treviglio, Olmi era nato 24 luglio del 1931. Malato da tempo, era ricoverato da alcuni giorni all'...

Cinema in lutto - è morto Ermanno Olmi : Si è spento ad Asiago all’età di 86 anni il regista Ermanno Olmi. Era nato il 24 luglio 1931 a Bergamo. Regista autodidatta, pioniere nel campo del documentario, creatore di un linguaggio personale e fuori da ogni schema fin da opere come ”Il tempo si è fermato”, ”I recuperanti” e la ”Circostanza”, sperimentatore incessante ha portato per la prima volta al Cinema il dialetto come lingua ...

Cinema : è morto il regista Ermanno Olmi. Aveva 87 anni : «La morte non è la fine, perché il destino dell’uomo è nell’eternità». Parola di Ermanno Olmi che, in un’intervista al Corriere di tre anni fa, parlava della malattia che lo tormentava e che oggi lo porta via a 87 anni, dopo aver combattuto a lungo senza perdersi d’animo, guardando oltre. Il regista, classe 1931, era ricoverato all’ospedale di Asiago da venerdì sera. Palma d’Oro a Cannes, Premio César, Leone d’Oro a ...

Lutto nel mondo del Cinema - è morto Ermanno Olmi : È morto ad Asiago il regista Ermanno Olmi. Aveva 86 anni, era nato il 24 luglio 1931 a Bergamo. Da tempo malato, venerdì era stato ricoverato per l’aggravarsi delle sue condizioni. Nonostante l’assistenza dei sanitari tuttavia non c’è stato niente da fare e il regista bergamasco è morto nella notte di domenica. ...

Cinema : è morto il regista Ermanno Olmi - aveva 87 anni : morto a 87 anni il regista Ermanno Olmi. aveva 87 anni. Era ricoverato all'ospedale di Asiago da venerdì sera. Il regista era malato da tempo, e proprio della sua malattia aveva raccontato nel 2015 in ...