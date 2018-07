Cinema | addio al regista Carlo Vanzina

Cinema - addio a Carlo Vanzina : con il fratello Enrico ha fatto la storia della commedia all'italiana : In oltre quarant'anni di attività, dai cinepanettoni all'ultimo tributo a Napoli, ha raccontato i cambiamenti della nostra società

Cinema - addio Anna Maria Ferrero : Si è spenta l’attrice Anna Maria Ferrero, protagonista di tanti film diretti da Carlo Lizzani come L’oro di Roma, Mario Monicelli, Vittorio De Sica, Michelangelo Antonioni. Lo ha reso noto all’ANSA l’agente del grande attore francese Jean Sorel, suo marito dal 1962. La Ferrero era nata a Roma il 18 febbraio 1934, ed era stata dal ’53 al ’60 compagna di Vittorio Gassman, con cui aveva interpretato anche un ...

Cinema - Margot Kidder morta a 69 anni : addio a ‘Lois Lane’ - al fianco di Christopher Reeve in Superman : E’ morta nella sua casa di Livingstone, in Montana, a 69 anni per cause che non sono state rese note. Margot Kidder, l’attrice celebre per avere interpretato il ruolo di Lois Lane nei film di Superman al fianco di Christopher Reeve negli anni ’70, era nata in Canada il 17 ottobre 1948. L’attrice recitò nella trilogia di Superman‘che uscì fra il 1978 e il 1983. Suo un cameo nel 1987 in Superman IV. Nata e cresciuta in una ...

Lutto nel Cinema italiano - addio al maestro dei capolavori. Era considerato il ‘padre’ di tutti. Lascia un vuoto enorme - restano le sue opere immense. Il dolore dei colleghi : “Ci mancherai” : È morto all’ospedale di Asiago nella notte di domenica a 87 anni. A darne notizia il sito del Giornale di Vicenza, che ricorda come il regista, uno dei padri del cinema italiano, stesse combattendo da tempo contro una grave malattia, che lo ha portato ad un ricovero d’urgenza venerdì scorso.Ermanno Olmi si è spento circondato dalla famiglia: la moglie Loredana e i figli Elisabetta, Fabio ed Andrea. Secondo quanto riporta la ...

Addio a Paolo Ferrari : attore di teatro - Cinema e televisione : È morto a Roma a 89 anni Paolo Ferrari, grande attore di teatro, cinema e televisione. Aveva lavorato con registi come Blasetti, Zeffirelli e Petri. Fu anche un famoso doppiatore....