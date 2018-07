Ciné 2018 - Giornate di Cinema a Riccione | il resoconto

L'Isola del Cinema a Roma - sull'Isola Tiberina - Date 2018 : ... dalla forma simile a quella di una barca, in un ' vascello della creatività contemporanea' in grado di unire il tradizionale cartellone ricco di proiezioni, a spettacoli a pagamento e al ...

Cinè Giornate di Riccione 2018 : torna l’appuntamento stagionale dell’industria cinematografica dal 2 al 5 luglio : torna l’ottava edizione di uno degli appuntamenti più attesi del cinema italiano, le CinèGiornate di Riccione. Vi forniremo tutte le informazioni necessarie. Si avvicina la chiusura della stagione cinematografica e già si comincia a parlare della prossima e di ciò che ci attenderà, come ogni anno, anche questa volta si torna nella splendida cornice di Riccione per le “Cinè Giornate”. Sarà un importante momento di incontro per esercenti, ...

Cinegiornate di Riccione 2018 - i vincitori dei CinéCiak d'Oro : In occasione delle Cinegiornate di Riccione 2018, sono stati assegnati, per la settima edizione, i “CinéCiak d’Oro”, i premi alla commedia ideati da CIAK, a film e a protagonisti che hanno lasciato il segno nel genere cinematografico più popolare. Ecco tutti i premi, assegnati nel corso della serata del 5 luglio, in chiusura della manifestazione.

Ciné2018 - non solo major : A Ciné 2018, come ogni anno del resto, non esistono solamente le convention più grandi e spettacolari organizzate dalle major o dalle case di distribuzione più ricche. Le Giornate di Cinema di ...

La Settima Musa al cinema dal 22 agosto 2018 : La Settima Musa è il nuovo film di genere horror [VIDEO] diretto da Jaume Balagueró, noto regista spagnolo per la qualita' e l'intensita' dei contenuti dei suoi film [VIDEO]. Il regista si è cimentato in questo nuovo lavoro, dirigendo un cast davvero d'eccezione, tra cui spiccano Christopher Lloyd, che da diverso tempo non entrava in scena, e Joanne Whalley. Nel cast vi sono anche Franka Potente, Ana Ularu, Leonor Watling, Manuela Vellés ed ...

Cine&Comic Fest 2018 - a Genova dal 4 all’8 luglio : Dal 4 all’8 luglio torna per la seconda edizione Cine&Comic Fest, maniFestazione dedicata alle connessioni tra cinema e al fumetto che si terrà nuovamente presso il Porto Antico di Genova. Un Festival giovane, ma ricco di eventi, anteprime e ospiti tra cui spicca il nome di Gabriele Salvatores, che racconterà al pubblico l'esperienza crossmediale de Il ragazzo invisibile. A firmare il maniFesto della kermesse diretta da ...

Ciné - Giornate di Cinema 2018 - a Riccione dal 2 al 5 luglio : L'industria Cinematografica torna grande protagonista a Riccione, dove dal 2 al 5 luglio 2018 va in scena l'ottava edizione di Ciné - Giornate di Cinema, momento di confronto sul mercato del Cinema italiano che vede i principali distributori presentare i listini della nuova stagione a un pubblico di esercenti, industry e stampa, con anteprime e la partecipazioni di tanti ospiti.

#ArenediRoma2018 Cinecittà Film Festival - 12-15 luglio - : ...Festival 2018 12 15 luglio *Parco degli acquedotti Ingresso gratuito GIOVEDÌ 12 >ARENA GRANDE< Incontro/dibattito Quale futuro per gli Studios di Cinecittà? Aggiornamenti sulle vertenze nel mondo ...

Dark Hall - Uma Thurman al cinema dal 1 agosto 2018 : Dark Hall è un film diretto da Rodrigo Cortés e sara' al cinema dal 1 agosto 2018. È un thriller dal taglio fantasy, tratto dal romanzo scritto per i giovani [VIDEO] di Lois Duncan, prodotto per il cinema dall'autrice di Twilight, Stephenie Meyer. Nel cast spicca Uma Thurman, che è affiancata da Taylor Russell, AnnaSophia Robb, Isabelle Fuhrman e Rebecca Front. Il film è distribuito da Eagle Pictures. La trama del film In Dark Hall titolo ...

The End - L'inferno fuori - al cinema dal 14 agosto 2018 : The End - L'inferno fuori è uno zombie movie diretto da Daniele Misischia, che con questo film debutta nel mondo del cinema. Si tratta di un horror [VIDEO] che richiama alcuni risvolti della vita romana, che serviranno ad alleggerire la tensione con un tocco di umorismo. Nel cast, Alessandro Roja, Carolina Crescentini, Claudio Camilli, Benedetta Cimatti ed Euridice Axen. Il film è distribuito da 01 Distribution, e uscira' nelle sale ...

Film al cinema in uscita a luglio 2018 : data - cast - trama - curiosità : Film al cinema in uscita a luglio 2018: ecco il calendario del mese di luglio 2018. I titoli sono numerosi e trattano svariati temi. Nell’elenco che riportiamo di seguito trovi le schede riassuntive con la data di uscita nei cinema, il genere della pellicola, il regista ed il cast. LEGGI ALTRI ARTICOLI SUL #cinema Il calendario dei Film al cinema è articolato settimanalmente. In ogni settimana è riportato l’elenco dei Film in base ...

Cinema - 'Dogman' di Matteo Garrone stravince ai Nastri d'argento 2018 : Sul palcoscenico del Teatro Antico " in un'edizione come negli ultimi anni realizzata a Taormina con il supporto della Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film ...