Cina | neonata abbandonata per strada sotto un ombrello dalla nonna

(Di domenica 8 luglio 2018) Hanno creato e continuano a creare scalpore inle immagini riprese in mezzo ad unadi Jiaxing, nella provincia di Jiangsu.Una ragazzina di soli 15 anni, infatti, partorisce una bambina fra la gente, davanti agli occhi esterrefatti della madre, che non era a conoscenza della gravidanza della figlia. Invece di reagire in modo affettuoso come ci si sarebbe potuti attendere, ladellaha deciso di abbandonare quest"ultima lungo la: dopo averla avvolta in alcuni stracci, ha lasciato sopra di lei unper ripararlapioggia.Le due donne si stavano recando all"ospedale della cittadina cinese perchè la 15enne venisseposta ad una visita ginecologica, a causa di alcune perdite di sangue che avevano allarmato la madre, ignara dello stato interessante della figlia, nei giorni precedenti. Poco prima di arrivare a destinazione il parto improvviso in ...