Cina | ' guerra commerciale danneggerà gli Usa in 5 ambiti'

Scatta la guerra commerciale Usa-Cina e già Trump vuole rilanciare con dazi da 500 miliardi - per Pechino è "bullismo commerciale" : La guerra commerciale tra Usa e Cina è Scattata a mezzanotte, fuso orario di Washington. dazi al 25% sull'import di 818 beni tecnologici del 'made in China' per totali 34 miliardi di dollari. Contromossa di Pechino, dazi di pari entità su 545 beni contro soia, carne, auto, whiskey e alcolici. Un'escalation pericolosissima per la crescita economica mondiale, segnalata da tutti i principali istituti ed enti mondiali come rischio ...

Inizia ufficialmente guerra commerciale Usa-Cina. Pechino : Trump guida di una 'gang di criminali' : La guerra commerciale Usa-Cina è ufficialmente Iniziata: alla mezzanotte ora di New York, sono entrate infatti ufficialmente in vigore le tariffe punitive sui prodotti cinesi per un valore di $34 ...

Usa-Cina - via alla guerra commerciale : dazi del 25% su centinaia di prodotti : La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina è ufficialmente scoppiata alla mezzanotte americana. Senza tregue dell'ultimo minuito, da ora sono entrati in vigore dazi del 25% decisi dall'amministrazione di Donald Trump su centinaia di prodotti industriali e tecnologici cinesi - 818 per l'esattezza da auto a elettronica, attrezzature mediche e parti destinate ad aerei - per un valore di 34 miliardi di dollari di importazioni. Mentre Pechino fa ...