Ciclismo | 3a tappa Giro donne | Bronzini e Bastianelli le speranze azzurre

Ciclismo - Giro donne : seconda tappa a Ovada : Dopo la cronosquadre inaugurale di Verbania vinta dalla Sunweb di Ellen Van Dijk, il Giro Rosa riparte oggi, sabato, dall'alessandrino per la prima tappa in linea. Partenza e arrivo a Ovada, per 120 ...

Ciclismo - il Giro Rosa bacia la Brianza : mercoledì partenza di tappa da Sovico - prima la festa : Sovico si prepara così ad accogliere le protagoniste del 'Giro Rosa' di Ciclismo, sport che in paese ha radici ben profonde e che appassiona decine e decine di cittadini, grandi e piccini. Una ...

Ciclismo : Domenica seconda tappa Circuir Grimpeur : Si apre venerdì con il Campionato Mondiale 4x e si prosegue nella stessa giornata, con la tappa di Coppa del Mondo di Xco Short track; sabato la Coppa del Mondo di Donwhill e, Domenica, chiusura ...

Ciclismo - Trofeo Antonietto Rancilio-Ladies Open : Katia Ragusa vince la seconda tappa : La seconda tappa della seconda edizione del Trofeo Antonietto Rancillo va a Katia Ragusa Durante la serata di venerdì 29 giugno 2018 è andato in scena il secondo dei tre atti del Trofeo Antonietto Rancilio: è la volta della 2° edizione del Trofeo Antonietto Rancilio – Ladies Open gara riservata alle cat. Femminili Juniores & Elite. Hanno preso il via in 51 delle 79 iscritte che mantengono una andatura elevata ma costante per il primo ...

Ciclismo : Adriatica Ionica Race - oggi la terza tappa dedicata agli scalatori. Segui la diretta streaming dalle ore 17 : 00 : E' la frazione regina di questa prima edizione della corsa a tappe della Ciclismo Cup. Tappone di montagna, interamente dedicato agli scalatori, con l'arrivo ai 2091 metri del Passo Giau, sulle ...

Ciclismo : la seconda tappa dell'Adriatica Ionica Race in diretta streaming dalle ore 17 : 00 : Frazione dedicata ai finisseur quella da Lido di Jesolo a Maser. 152,5 km ricchi di saliscendi che sono adatti a fughe ed attacchi a sorpresa. In maglia di leader dalla gare a tappe, questa mattina, è ...

Ciclismo : la seconda tappa dell'Adriatica Ionica Race in diretta dalle ore 17 : 00 : Frazione dedicata ai finisseur quella da Lido di Jesolo a Maser. 152,5 km ricchi di saliscendi che sono adatti a fughe ed attacchi a sorpresa. In maglia di leader dalla gare a tappe, questa mattina, è ...

Ciclismo – Kung si prende l’ultima tappa - ma la vittoria del Giro di Svizzera 2018 va ad un superbo Richie Porte : Stefan Kung vince la nona tappa del Giro di Svizzera, Richie Porte amministra il vantaggio e si prende la corsa elvetica L’anno scorso il Giro di Romandia, quest’anno quello di Svizzera. Richie Porte raccoglie successi e lo fa in maniera stupenda, come accaduto nella corsa a tappe elvetica. Il corridore della BMC chiude davanti a tutti in classifica generale, beffando Jakob Fuglsang e Nairo Quintana che chiudono a oltre un minuti di ...

Ciclismo femminile - OVO Energy Women’s Tour 2018 : Lotta Lepistö batte Giorgia Bronzini nell’ultima tappa. Generale a Coryn Rivera : Lotta Lepistö vince la quinta ed ultima tappa dell’OVO Energy Women’s Tour 2018, 122 km da Dolgellau a Colwyn Bay. La portacolori della Cervélo-Bigla ha battuto in volata la nostra Giorgia Bronzini, che si deve così accontentare di un altro secondo posto e l’olandese Marianne Vos. La statunitense Coryn Rivera difende la maglia verde e conquista quindi la Generale. Frazione caratterizzata da un susseguirsi continuo di attacchi fin dalla ...

Ciclismo – Giro d’Italia di Handbike : a Cassino in scena la seconda tappa : Il Giro d’Italia di Handbike giunge alla sua seconda tappa, a Cassino la frazione in scena il 17 giugno Dove storia, bellezze artistiche e naturali s’incontrano c’è Cassino che ospita domenica 17 giugno 2018 la seconda tappa del Giro d’Italia di Handbike. I circa 70 Handbikers iscritti gareggeranno su un circuito di quasi 5 chilometri che si sviluppa per metà nel centro di Cassino mentre l’altra metà ripercorre parte della salita per la ...

Ciclismo : Svizzera - Jensen vince 4/a tappa : ROMA, 12 GIU - Christopher Juul Jensen ha vinto la 4/a tappa del Giro di Svizzera di Ciclismo. Il corridore della Mitchelton-Scott ha trionfato sotto la pioggia, nella frazione partita da Gansingen e ...

Ciclismo - Giro del Delfinato trionfa Thomas - ultima tappa ad Adam Yates : SAINT GERVAIS , FRANCIA, - Geraint Thomas ha vinto il Giro del Delfinato. Il corridore del team Sky ha resistito agli attacchi di Adam Yates e Romain Bardet mantenendo la maglia gialla al termine ...