Chi sarà il prossimo giudice della Corte Suprema americana

TurChia - Medvedev sarà presente alla cerimonia di insediamento di Erdogan - : alla cerimonia di insediamento del presidente turco Recep Tayyip Erdogan la delegazione russa sarà guidata dal primo ministro Dmitry Medvedev. Lo riferisce il quotidiano turco Hürriyet. Il primo ...

EMINEM - CONCERTO A MILANO/ Area Ex-Expo : scaletta - biglietti e orari. La rabbia di Chi non ci sarà : EMINEM, CONCERTO a MILANO nell'Area Ex-Expo oggi, sabato 7 luglio: scaletta, orari, biglietti e divieti del primo live in Italia del rapper americano.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 19:19:00 GMT)

CESARA BUONAMICI/ "Mio papà mi ha aperto gli ocChi sulla fede : sono cattolica mo non bigotta!" : CESARA BUONAMICI, intervistata dal settimanale 'Visto', confessa il proprio morboso attaccamento adolescenziale alla religione: "Avevo pensato di farmi suora".(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 16:50:00 GMT)

Dead Cells sarà disponibile per PS4 e Switch in due ricChissime e bellissime edizioni fisiche : Dead Cells è l'apprezzato Metroidvania indie arrivato su Steam in accesso anticipato nel 2017, e che ora si appresta finalmente ad affrontare una release vera e propria che porterà il gioco anche su PS4, Nintendo Switch e Xbox One ad agosto.In attesa che gli sviluppatori annuncino una data d'uscita più precisa, sono state presentate oggi due preziosissime edizioni fisiche del gioco, la Standard Edition e la Signature Edition, disponibili ...

Fortnite Parco GioChi sarà Rimosso Dal 12 Luglio : La modalità Parco Giochi di Fortnite Sarà rimossa dal gioco tra pochi giorni. Dopo il 12 Luglio non Sarà più possibile giocare alla modalità Playground (Parco Giochi) di Fortnite Fortnite Modalità Parco Giochi Rimossa Dal 12 Luglio Torniamo nuovamente a parlare di Fortnite, il fenomeno del momento che sta spopolando su qualsiasi piattaforma e che presto […]

Meteo - sarà l'estate delle super-piogge : le zone più a risChio : Bombe d'acqua su diverse zone del Piemonte, della Lombardia e dell'Emilia Romagna, ieri. Temporali violentissimi sul Trentino appena pochi giorni fa. l'estate è iniziata con fenomeni Meteo repentini e molto intensi, che hanno riguardato soprattutto il nord Italia. Ma anche il centro Europa. Per i me

Fortnite Parco GioChi sarà Rimosso Dal 12 Luglio : La modalità Parco Giochi di Fortnite Sarà rimossa dal gioco tra pochi giorni. Dopo il 12 Luglio non Sarà più possibile giocare alla modalità Playground (Parco Giochi) di Fortnite Fortnite Modalità Parco Giochi Rimossa Dal 12 Luglio Torniamo nuovamente a parlare di Fortnite, il fenomeno del momento che sta spopolando su qualsiasi piattaforma e che presto […]

Oscar Tabarez / Il Maestro dell'Uruguay in panChina malato : se vinciamo sarà meraviglioso (Mondiali 2018) : Oscar Tabarez, il 'Maestro' ct dell'Uruguay: la lunga storia d'amore del tecnico con la 'Celeste', oltre la malattia. Oggi sfida la Francia ai Mondiali in Russia(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 09:17:00 GMT)

ANTICIPAZIONI/ Tu si que vales : il nuovo giudice sarà Iva ZanicChi : Oggi tutti i fans di "Tu si que vales" saranno felici di sapere che la produzione dello show è riuscita a trovare in brevissimo tempo la sostituta ideale di Mara Venier nel ruolo di giudice. Quest'anno infatti nel talent show prodotto da Maria De Filippi avremo modo di ammirare in qualità di giudice un vecchio volto della televisione e della musica italiana, Iva Zanicchi. Il nuovo giudice Qualche ora fa è stato reso noto che nelle puntate di "Tu ...

VINCITORE PREMIO STREGA 2018/ Chi è? Sandra Petrignani in gara con la "Corsara" Ginzburg (5 luglio) : PREMIO STREGA 2018: VINCITORE e anticipazioni. Chi ha vinto? La cinquina di finalisti e tutte le informazioni sulla serata in onda sulla terza rete Rai.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 21:50:00 GMT)

Tour de France 2018 - l'arrivo di Froome è agrodolce : fisChi e applausi. Sarà davvero dura : Molti fischi e pochi applausi. Atmosfera pesante per il 4 volte vincitore del Tour de France, arrivato alla presentazione delle squadre in Vandeam dove sabato prenderà il via l'edizione numero 105 ...

Chi è Sarah Altobello - la sosia ufficiale di Melania Trump : Sarah Altobello è la sosia ufficiale di Melania Trump e una delle social influencer più famose del momento. Capelli castani, un fisico da pin-up e un profilo con quasi 17 mila follower su Instagram, è identica alla First Lady americana. Classe 1988, è nata a Modugno, in provincia di Bari, e sin da bambina ha sognato di diventare un medico, ma il destino l’ha portata verso il mondo dello spettacolo. Il successo per lei è arrivato grazie ...

L'update di luglio di Xbox One introduce la funzione FastStart : il download dei gioChi sarà molto più efficiente : Con l'arrivo sul mercato delle console che supportano il 4K e l'HDR il peso dei videogiochi è aumentato considerevolmente, e nel tentativo di evitare agli utenti attese interminabili Microsoft ha recentemente presentato la funzionalità FastStart, che debutterà in occasione delL'update di luglio per la dashboard di Xbox One.In poche parole, FastStart promette di rendere il download dei videogiochi sulla console molto più efficiente, e in un certo ...

Lorenzo Riccardi Vs Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne - il dj sbotta : "Capitolo Chiuso" : Lorenzo Riccardi prende in giro Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni: ecco l'ultima provocazione dell'ex corteggiatore di Uomini e Donne su Instagram. (Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 15:04:00 GMT)