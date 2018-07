Chi è Lisa Melidoni | la moglie di Carlo Vanzina

Artisti contro Salvini - da Emma Marrone a Elisa e Tommaso Paradiso le popstar sChierate contro il Ministro dell’Interno : A poco più di un mese dall'insediamento del nuovo, cosiddetto, "governo del cambiamento", arriva il primo manifesto firmato da una serie di Artisti contro Salvini. Il Ministro dell'Interno, con le sue politiche su accoglienza e gestione dei flussi migratori, ma anche con i suoi annunci e le sue prese di posizione su questioni di politica interna, ha indignato tutti quanti non si riconoscono nei metodi da tolleranza zero con porti chiusi alle ...

Elisabetta Trenta - consigli (non riChiesti) alla ministra della Difesa : Spero che i miei dodici lettori non mi prenderanno per un salapuzio qualsiasi o uno dei tanti cacasenno che infestano il web ma, contando su una loro improbabile benevolenza, vorrei tentare di buttar giù due o tre riflessioni a mo’ di lista della spesa, quella fatta in fretta dietro uno scontrino stropicciato del supermercato e dalla quale manca quasi sempre l’essenziale. Insomma, giusto un po’ di spunti idealmente destinati alla nuova ministra ...

Palio di Siena 2018 : appuntamento con Annalisa BruChi alle 18.50 su Rai2 : Palio di Siena Non solo mondiali nell’estate 2018; gli allergici al pallone potranno, infatti, consolarsi questo pomeriggio con il Palio di Siena. Lo storico appuntamento sarà trasmesso in diretta alle 18.50 su Rai2. La telecronaca, affidata per il quarto anno consecutivo alla giornalista senese Annalisa Bruchi, sarà arricchita da contributi filmati e interviste, e vedrà la partecipazione di Giovanni Mazzini, esperto di storia medioevale. Alla ...

Palio di Siena - 2 luglio 2018 : un nuovo volto al fianco di Annalisa BruChi : Come ogni inizio luglio che si rispetti, ecco il Palio di Siena. La storica manifestazione toscana approda anche quest'anno sulle reti del servizio pubblico, in diretta dalle ore 18.50 su Rai2, con una vasta pagina di approfondimento e la telecronaca dei tre minuti di gara sul tufo. La novità di quest'anno si chiama Giovanni Mazzini, che subentra al posto della storica voce di Maurizio Bianchini: sarà il giovane storico senese, profondo ...

Elisabetta FranChi – Una nuova boutique a nell’Atrium Mall di Mosca : Elisabetta Franchi apre a Mosca: una nuova splendida boutique nell’Atrium Mall Milano, 13 giugno 2018 – Una nuova splendida boutique Elisabetta Franchi apre i battenti nel cuore di Mosca. Il secondo monomarca nella capitale russa rafforza ulteriormente la presenza del brand in questo mercato, trattandosi del terzo punto vendita aperto quest’anno in area Ex URSS. Con i suoi 120mq, la nuova elegante boutique in Franchising sorge nella ...

Ciclismo - GioChi del Mediterraneo 2018 : doppietta azzurra nella cronometro femminile! Elena CecChini si tinge d’oro - Lisa Morzenti d’argento : L’Italia può festeggiare una splendida doppietta nella cronometro individuale femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018. Sulle strade di Tarragona (Spagna) vola Elena Cecchini, che si prende la medaglia d’oro dominando la prova davanti a Lisa Morzenti, argento. Completa il podio la cipriota Antri Christoforou. Cecchini oggi era nettamente la più forte delle atlete al via e non ha deluso le aspettative, chiudendo i 18 km del percorso nel tempo di ...

Vincitore Ora o mai più/ Chi ha vinto? Lisa prima in classifica : il ringraziamento a Marco Masini : Chi ha vinto “Ora o mai più”? Trionfa in classifica la favoritissima Lisa, davanti ai Jalisse e a Massimo Di Cataldo: il ringraziamento al giudice Marco Masini.(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 08:08:00 GMT)

