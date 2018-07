Chelsea | parte il ritiro con Conte ma l’allenatore sarà Sarri

Inter - col ritiro ad Appiano riparte la stagione. Per Florenzi spunta il Chelsea : MILANO - L'Inter riparte domani per iniziare a preparare la stagione 2018-2019. Un anno in cui i nerazzurri saranno impegnati in campionato, Champions League e coppa Italia. Luciano Spalletti ...

Alisson - parte la trattativa con il Chelsea : un intermediario a Londra : Non bastavano i 18 cleen sheet in campionato e i 5 in Champions. Alisson non si ferma più. E così, anche ieri, nell'amichevole vinta dal Brasile contro la Croazia per 2-0, il portiere della Roma ha ...

La rivoluzione delle punte Chelsea tra Higuain e Icardi. Inter - se Maurito parte c è Belotti : ROMA - La rivoluzione delle punte. Sarà l'estate delle sorprese, molti uomini gol faranno le valigie. Anche chi si pensava fosse inamovibile, come Higuain per la Juve . Invece se arriverà l'offerta ...